Tsitsipas bate Isner em menos de uma hora e avança em Acapulco

Com autoridade, o #5 Stefanos Tsitsipas derrubou o #27 John Isner e avançou às quartas de final ATP 500 de Acapulco. O grego precisou de apenas 58 minutos para anotar 6/3 e 6/2, na madrugada desta quinta-feira (18). Este foi o quinto confronto entre os dois, e a terceira vitória de Tsitsipas.

🇬🇷 ¡Tsitsipás sigue avanzando! En dos sets derrotó a John Isner y ahora tiene una cita en los cuartos de final del #AMT2021 contra Félix Auger-Aliassime 🎾



Tsitsipas teve uma atuação espetacular no saque. No primeiro set, ele só perdeu dois pontos no serviço, e no segundo, três. Isner, que normalmente domina esse quesito, não conseguiu equilibrar.

O estadunidense, ex-top 10, teve apenas quatro aces, metade do número do grego. Ele colocou 65% do seu primeiro saque em quadra, mas só venceu 59% dos pontos nesta situação. Com o segundo, foram apenas 7/17 de aproveitamento.

Nos dois sets, Tsitsipas abriu vantagem rápido - 3/0 no primeiro e 4/0 no segundo -, e, sem ser ameaçado nenhuma vez no saque, administrou e venceu rapidamente.

Nas quartas de final do Abierto Mexicano Telcel, o cabeça de chave 1 encara o #18 Félix Auger-Aliassime, que vem de vitória sobre outro estadunidense, o #92 Sebastian Korda. Os dois já se enfrentaram cinco vezes, com três vitórias para o canadense.