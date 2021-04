Harris surpreende Nishikori e chega às semifinais de Dubai

Na tarde desta quinta-feira (19), o sul-africano #81 Lloyd Harris venceu o japonês #41 Kei Nishikori por 6/1, 3/6 e 6/3, em 1h36. A partida foi válida pelas quartas de final do ATP 500 de Dubai. Esta é a primeira vez que um qualifier chega às semifinais do torneio.

No primeiro set, Harris começou jogando em altíssimo nível e não deu chances ao japonês. O sul africano conseguiu quebrar o serviço de Nishikori no segundo e quarto games e rapidamente abriu 5/0. O japonês ainda confirmou um game de serviço, mas acabou perdendo o set por 6/1.

No segundo set, foi a vez de Nishikori jogar melhor e abrir 4/0. O japonês acabou quebrado no quinto game, mas conseguiu manter a outra quebra de vantagem até o fim e venceu o set por 6/3.

O terceiro set foi o mais equilibrado. Nishikori até teve chance de quebra no primeiro e no sétimo game, mas não conseguiu convertê-las. No oitavo game, foi a vez de Harris ter chance de quebra e o sul- africano não desperdiçou, abrindo 5/3. Na sequência, confirmou o seu para vencer o set e a partida.

Algoz de Dominic Thiem na segunda rodada, Harris vai, ao menos, entrar no top 70 com a campanha no Dubai Tennis Championships. Ele enfrenta o canadense #12 Denis Shapovalov em busca de uma vaga na final. O cabeça de chave 3 vem de vitória sobre o #53 Jérémy Chardy.