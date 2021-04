Stephens supera Xinyu Wang na estreia em Charleston e marca encontro com Keys

Em busca de retomar seu melhor nível, a #57 Sloane Stephens estreou com vitória segura no WTA 500 de Charleston. Campeã em 2016, a dona da casa bateu a lucky loser #147 Xinyu Wang nesta terça-feira (7) em dois sets, parciais de 6/2 e 6/4, em 1h26 Este foi o primeiro confronto entre as duas.

Sem disputar uma final desde 2018, Stephens conquistou apenas sua segunda vitória em sete jogos no ano. A ex-número 3 do mundo só tem cinco triunfos em 12 torneios desde o retorno do circuito após a paralisação por causa da pandemia em 2020.

Stephens teve o domínio por grande parte da partida para superar a jovem Wang, 19 anos, e conseguiu manter a compostura quando exigida. A ex-campeã foi dominante no primeiro set, onde só perdeu seis pontos no serviço, e chegou a abrir 5/2 na segunda parcial, mas foi quebrada pela primeira vez enquanto sacava para o jogo.

Wang chegou a salvar três match points e teve um break point para empatar a parcial no décimo game, quando Stephens venceu um longo ponto com um winner de backhand. Na sequência, a estadunidense descolou dois ótimos saques e garantiu a vitória com um ace.

2016 Charleston winner @SloaneStephens is through to face defending #VolvoCarOpen champion Keys! 🇺🇸 pic.twitter.com/idS70lmUYz — wta (@WTA) April 6, 2021

Na segunda rodada do Volvo Car Open, Stephens encara a compatriota e amiga #24 Madison Keys.

Elas já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias de Stephens, incluindo a decisão do US Open 2017. O único triunfo de Keys, porém, foi justamente nas quartas de final da última edição do torneio em Charleston, em 2019 - ela acabou campeã na oportunidade.