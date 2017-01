Nas duplas, Demoliner estreia com vitória no Australian Open

Nesta quarta-feira (18), ocorreram as partidas válidas pela primeira rodada da chave de duplas do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Ao lado de Marcus Daniell, o brasileiro Marcelo Demoliner venceu e avançou na competição.

Diante da parceria formada pelo argentino Guillermo Duran e o português João Sousa, a dupla brasileira-neozelandesa ganhou por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, em uma hora e 32 minutos de jogo.

Na próxima rodada, Demoliner e Daniell esperam os vencedores do confronto entre os cabeça de chave número seis, Raven Klaasen da África do Sul e Rajeev Ram dos Estados Unidos, e a dupla formada pelo italiano Paolo Lorenzi e Aliaksandr Bury da Bielorrússia.

A parceria formada pelo brasileiro é o neozelandês já conquistou um grande resultado nesta temporada: no ATP 250 de Auckland, chegaram à semifinal, mas acabaram eliminados pelo polonês Marcin Matkowski e o paquistanês Aisam Ul Haq Qureshi.

Também nesta quarta-feira, outro brasileiro entrou em quadra em Melbourne. Thomaz Bellucci, eliminado na chave de simples pelo australiano Bernard Tomic, foi derrotado novamente. Nas duplas, jogando com o argentino Maximo Gonzalez, o paulista perdeu para o indiano Rohan Bopanna e o uruguaio Pablo Cuevas em sets diretos.

LEIA MAIS: Bellucci perde nas duplas e vai embora da Austrália sem vitórias

Nesta quinta-feira (19), os mineiros Marcelo Melo e Bruno Soares entram em quadra na Austrália. Jogando ao lado do escocês Jamie Murray há mais de um ano, Soares inicia o ano de 2017 com um grande desafio: defender os 2000 pontos conquistados no ano passado. Atuando ao lado do croata Ivan Dodig desde 2012, Melo terá de se adaptar para jogar com o polonês Lukasz Kubot nesta temporada.

Entre os dias 15 e 29 de janeiro ocorre o primeiro Major da temporada, o Australian Open. Nas quadras de Melbourne, estarão os principais nomes do tênis mundial. Na chave masculina, Novak Djokovic defende o título, já, na feminina, a alemã Angelique Kerber é a atual campeã. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.