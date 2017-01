Djokovic é surpreendido por Istomin e eliminado do Australian Open

Djokovic é surpeendido por Istomin e eliminado do Australian Open

Após um surpreendente jogo de cinco sets e quase cinco horas na segunda rodada, Novak Djokovic se despediu do Australian Open ao ser eliminado pelo uzbeque Denis Istomin, número 117 do ranking.

O sérvio nunca havia sido eliminado em um Grand Slam por um tenista com ranking abaixo do top 100. Em toda sua carreira, o único jogo de cinco sets que enfrentou um jogador que não estava no top 100 foi em Roland Garros na temporada de 2007 onde o ex-número um do mundo venceu Olivier Patience.

Com convite do torneio para entrar na chave principal, Denis Istomin acabou com sonho de Novak Djokovic de bater o recorde de títulos no Major australiano. O sérvio possui seis títulos, empatado com Roy Emerson, ex-tenista australiano, e buscava ser o maior campeão dentre as duas eras, aberta e amadora. Istomin afirmou “É inacreditável. Para mim, era impossível pensar que eu poderia aguentar cinco sets com Novak fisicamente e mentalmente. Então eu fui bem hoje”. O tenista do Uzbequistão complementou que significou muito a ele vencer o número dois do ranking mundial.

O sérvio, em entrevista, deu todo crédito ao seu adversário: “Ele mereceu vencer” e acrescentou “Eu não estou acostumado a perder segundas rodadas do Australian Open. Eu sempre joguei muito bem e venci seis títulos. Essa quadra foi muito boa para mim. Eu me diverti bastante. Claro, é decepcionante, mas no final do dia eu tenho que aceitar.” Esta derrota foi a queda mais cedo do detentor de 12 Grand Slams desde a vez que perdeu contra Marat Safin na segunda rodada em Wimbledon na temporada de 2008.

A partida já havia começado equilibrada. Após salvar seis chances de quebra de Istomin, Djokovic confirmou seu primeiro game de serviço com duração de 16 minutos. Com apenas uma quebra para cada lado, a primeira parcial se encaminhou para o tie break. O ex-número um chegou a salvar um set point e ter dois a seu favor, mas perdeu as duas oportunidades. Em sua segunda chance de fechar o set, o tenista uzbeque aproveitou e venceu por 7-6 (8) em quase uma hora e meia.

O segundo set manteve o equílibrio do jogo. O atual campeão do torneio chegou a salvar dois set points ao sacar em 4-5 e logo em seguida conseguiu a quebra necessária para se manter na frente e sacar para empatar em um a um com placar de 7-5.

Nole cresceu após a vitória na segunda série e dominou as ações no terceiro set. Conseguiu três quebras e foi quebrado uma vez, com isso, ele fechou a parcial em 6-2, dando a impressão de que se recuperara na partida.

Não se deixando levar pelo placar, o número 117 do ranking abriu a vantagem de 3 a 0 na quarta série, mas viu seu adversário conseguir empatar em 4 a 4. Com a parcial equiparada, esta se encaminhou para o tie break. No game de desempate, novamente Istomin saiu na frente ao colocar 5 a 1. Djokovic conseguiu salvar dois set points, mas na terceira oportunidade, o uzbeque fechou em 7-5 e empatou a partida em dois sets a dois.

Para liquidar a partida no último set, o tenista do Uzbequistão quebrou o ex-número um apenas uma vez para vencer a parcial por 6-4 e garantir sua vaga na terceira rodada do torneio, onde enfrentará o espanhol Pablo Carreño Busta.