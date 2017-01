Serena Williams vence Strycova e avança às quartas de final do Australian Open

Foto: Clive Brunskill/Getty images

Serena Williams, cabeça de chave número dois, enfrentou a tcheca Barbora Strycova nesta segunda-feira (23) em busca de garantir uma vaga nas quartas de final do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open.

Com parciais de 7/5 6/4 em 1h48 de partida, a americana venceu e terá como próxima adversária a alemã Johanna Konta que não perdeu sets no torneio. A ex-número um segue firme em busca de bater o recorde de Grand Slams. Na Era Aberta, a ex-tenista Steffi Graf venceu um Major 22 vezes e Serena está a um título de passá-la.

Longe de apresentar seu melhor jogo, a americana teve dificuldades em impor seu saque e cometeu muitos erros não forçados. No oitavo game do primeiro set, a partida já contava com seis quebras, três para cada tenista. Strycova sacou com a desvantagem de 5 a 6, não conseguiu manter seu serviço e fez assim com que Serena vencesse a primeira parcial por 7 a 5.

A tcheca chegou a salvar sete set points antes de perder a série. A número 16 do ranking teve desempenho inferior e alcançou percentuais de pontuação com o primeiro e segundo serviços baixos. Disparou sete bolas vencedoras a 18, mas cometeu apenas sete erros não forçados contra 23 da ex-número um.

Ao conquistar uma quebra, Serena apenas manteve a vantagem para abrir 5/2. Sacando para a partida, teve seu serviço ameaçado e, na segunda oportunidade, foi quebrada e Strycova diminuiu a vantagem para 4/5 e saque. Pressionada em busca de igualar a parcial, a tenista tcheca não conseguiu fazer um bom game de serviço e fez com que a americana tivesse seu primeiro matchpoint da partida. Sem perder a chance, Serena venceu o segundo set por 6/4 e liquidou a partida.

A ex-número um cometeu 23 erros não forçados contra sete, mas foi superior ao vencer dez pontos com bolas vencedoras a apenas duas de Strycova.

Serena Williams segue firme no torneio australiano e está a três vitórias de ser campeã do torneio e voltar a ser a líder do ranking. Sua algoz na última temporada e atual número um, Angelique Kerber, foi eliminada em sets diretos pela americana Coco Vandeweghe.