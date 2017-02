Após eliminações precoces, David Ferrer confia em volta por cima no Rio Open 2017

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Campeão do Rio Open em 2015, David Ferrer retorna à Cidade Maravilhosa para sua quarta participação consecutiva no torneio. Perto de completar 700 vitórias no circuito profissional, ao qual confirma ser um dos seus objetivos na temporada, o espanhol é tido como um dos favoritos ao título. No entanto, seus resultados recentes não tem sido dos melhores nos últimos eventos que disputou.

No ATP de Buenos Aires, realizado na semana que antecede o Aberto do Rio, Ferrer foi eliminado logo na primeira rodada pelo argentino Carlos Berlocq, número 77 no ranking. Questionado, afirma querer mudar essa má fase "É difícil quando se perde mais que o habitual. Sigo jogando porque tenho confiança de que posso mudar meu jogo e ganhar mais partidas. Tudo depende se me sinto tenisticamente competitivo. Não é uma fase que gosto de viver, por isso tenho que seguir trabalhando para voltar a vencer", declarou.

Conhecido pelo seu estilo guerreiro e aguerrido dentro de quadra, Ferrer é um dos poucos que tenistas que não costuma reclamar do calor carioca que atordoa os tenistas. Não foi diferente dessa vez. O espanhol quer se adaptar o quanto antes para melhor o rendimento em um das quadras mais quentes do circuito mundial.

"Procuro melhorar sempre. Não estive no nível que espero na última, mas agora é melhorar. O Rio de Janeiro é diferente de Buenos Aires, é muito quente e vamos treinar e jogar por aqui. Aqui é um dos lugares mais calorosos que jogamos pelo circuito e preciso estar melhor fisicamente", declarou.

O tenista também entrou na discussão sobre o piso do Rio Open. Há existência do Parque Olímpico, com piso rápido, levanta o debate sobre o futuro do evento, que hoje é realizado no saibro. Para Ferrer, a opinião é categoricamente: não acredita que diminuir os torneios no saibro seja benéfico para o tênis.

"Não vejo como problema. Acredito que essas três semanas jogando no saibro são ideias. Tem o Masters 1000 de Miami na próxima que é piso rápido, mas também é importante manter o piso de terra. Não creio que diminuir os torneios no saibro seja bom para o tênis", finalizou.

David Ferrer no Rio Open 2017

Ex-número 3 do mundo e atual 21º, Ferrer conseguiu manter uma grande consistência durante a última década: ele terminou sete temporadas entre os 10 melhores do mundo e conquistou 26 troféus, quinta melhor marca entre os tenistas em atividade. O espanhol de 34 anos só é superado pelos ícones Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Os maiores resultados de sua carreira são o tricampeonato da Copa Davis (2008, 2009 e 2011), os vice-campeonatos de Roland Garros em 2013 e do ATP Finals em 2007, além do título do Masters 1000 de Paris em 2012. O espanhol também já disputou semifinais no Aberto da Austrália e no Aberto dos EUA e disputou as edições de Londres-2012 e Rio-2016 dos Jogos Olímpicos.

(Foto: Divulgação/AGIF)

Conheça o Rio Open 2017

O Rio Open é um torneio de tênis sediado no Jóquei Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. As partidas são disputadas em quadras abertas de saibro, dentro do complexo. Gabarita-se por ser o maior evento da América do Sul, classificado como etapa da ATP 500 no circuito mundial. Todos seus concorrentes pertencem a categoria ATP 250.