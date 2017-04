Bellucci supera Querrey em três sets e vai às semis no Texas

Nesta sexta-feira (14), foram disputadas as partidas válidas pelas quartas de final do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. Número um do Brasil, Thomaz Bellucci entrou em ação para encarar o tenista da casa Sam Querrey.

Diante do cabeça de chave número três do torneio, o paulista venceu por dois sets a um, com parciais de 6/4 3/6 e 6/3, em uma hora e 47 minutos em quadra.

Com a vitória, o brasileiro conquistou vaga nas semifinais da competição. Seu próximo adversário será o jovem norte americano Ernesto Escobedo, que vem de vitória para cima do segundo cabeça de chave da competição - seu compatriota John Isner - por dois sets a um, com parciais de 7/6 6/7 e 7/6, em mais de três horas de jogo. Nas oitavas, Escobedo eliminou o cearense Thiago Monteiro também em três sets, com parciais de 4/6 6/4 e 6/4.

Este foi o terceiro encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito da ATP. No confronto direto até então, Querrey tinha duas vitórias em dois jogos disputados - na Copa Davis de 2013 e em Wimbledon em 2016, na partida que antecedeu seu encontro contra o então líder mundial, Novak Djokovic.

Esta já é a segunda semifinal no ano do brasileiro. Em fevereiro, Bellucci foi derrotado nessa fase no ATP 250 de Quito, no Equador, pelo dominicano Victor Estrella Burgos. Com os pontos conquistados nesta semana, o paulista será o 55º colocado no ranking mundial na próxima segunda-feira (17), com 816 pontos.

Nesta semana, Thomaz acumulou vitórias sobre a jovem revelação da casa - Frances Tiafoe - por dois sets a um, além do veterano argentino Maximo Gonzalez em três sets de virada, com parciais de 2/6 7/6 e 6/2. Já Sam passou pelo argentino Horacio Zeballos por duplo 6/4.

LEIA MAIS: Thomaz Bellucci vence Maximo González e chega nas quartas em Houston

O ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 10 e 17 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.