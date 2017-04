Bellucci vira contra Escobedo e é finalista do ATP 250 de Houston

Na tarde deste sábado (15), ocorreram as semifinais da chave principal de simples do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. Tenista cabeça de chave número oito da competição, Thomaz Bellucci enfrentou o jovem tenista da casa, Ernesto Escobedo.

Depois de uma hora e 55 minutos em quadra, o número um do Brasil venceu por dois sets a um, com parciais de 5/7 6/4 e 6/2.

Com a vitória, Thomaz garantiu vaga na final do torneio. Seu adversário na próxima fase vem da outra semifinal entre o norte americano Jack Sock - cabeça de chave número um - e seu compatriota Steve Johnson - número 29 no ranking da ATP.

Esta é a primeira final no ano do brasileiro. Em fevereiro, Bellucci foi derrotado nas semifinais do ATP 250 de Quito, no Equador, pelo dominicano Victor Estrella Burgos. Com os pontos conquistados nesta semana, o paulista será o 52º colocado no ranking mundial na próxima segunda-feira (17), com 876 pontos.

O jogo

Ambos tenistas começaram a partida muito bem. Confirmando seus serviços com facilidade, a primeira quebra ocorreu apenas no 12º game, quando o brasileiro sacava. Depois de boas devoluções, o jovem tenista da casa saiu com a liderança: 7/5.

O segundo set começou com um break para cada lado. Na sequência, foi a vez de Bellucci quebrar novamente. Mantendo a vantagem, fechou a parcial em 6/4 para empatar.

Embalado, o tenista do Brasil ganhou confiança. Desse modo, já iniciou o terceiro e decisivo set com uma quebra. No quinto game, o paulista conquistou mais um break para abrir 4/1. Confirmando seus games de serviço, Thomaz fechou com 6/2.

No torneio, Bellucci passou pelo jovem norte americano Frances Tiafoe na estreia em três sets. Na sequência, virou sobre o argentino Maximo Gonzalez, com parciais de 2/6 7/5 e 6/2. Nas quartas, eliminou o cabeça de chave número três do torneio - Sam Querrey dos Estados Unidos - por dois sets a um.

Já para Escobedo, esta foi uma das melhores semanas de sua carreira. Aos 20 anos e atual número 91 do mundo, o jovem derrotou o compatriota Tennys Sandgren, o cearense Thiago Monteiro e o cabeça de chave número dois – John Isner.

O ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, ocorre entre os dias 10 e 17 de abril. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.