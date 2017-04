Nadal bate Rogerinho e começa firme em sua corrida pelo 10º título em Barcelona

Google Plus

Terceiro dia de competição do ATP 500 de Barcelona, nesta quarta-feira (26). Início da segunda rodada e estreia dos principais cabeças de chave. Para Rafael Nadal (#5) tratava-se de um dia especial: o espanhol viria a inaugurar a quadra principal que leva seu nome. E o convidado de honra deste evento, e oponente do homenageado, era Rogério Dutra Silva (#69).

Embalado pelo 10º título alcançado em Monte Carlo no domingo e confiante no decacampeonato que também está por vir em terras catalãs, Nadal foi dominante durante toda a partida e venceu o brasileiro por dois sets a zero, parciais de 6-1/6-2. O espanhol demonstrou muito volume de jogo e manteve um ritmo alto.

Logo de cara, Rafa abriu 3-0. Rogerinho conseguiu confirmar uma game de serviço, mas voltou a ser quebrado. O espanhol tinha uma vantagem confortável e fechou já em 6-1. Mesmo com o placar arrasador, o brasileiro não se entregava, jogava bem e até ameaçou uma recuperação no início da segunda parcial.

O paulistano voltou salvando dois break points e já tomando o saque de Nadal pela primeira e única vez na partida. O espanhol se reencontrou no jogo no terceiro game. Rogerinho tentava acompanhar o ritmo de Rafa, mas cometia alguns erros, principalmente nos momentos decisivos.

Desta maneira, a partida ficava sob controle de Nadal, que conquistou não só a virada, mas também seis games seguidos no set final, saindo de 0-2 para fechar em 6-2, após 1h16.

A caminho de Nadal para ser decacampeão em Barcelona tem Kevin Anderson (#66) nas oitavas de final. O sul-africano despachou o também espanhol David Ferrer (#32) na segunda rodada por 6-3/6-4. Em seguida, as projeções feitas são: Alexander Zverev nas quartas e David Goffin na semifinal. E há a possibilidade de uma final entre o espanhol e Andy Murray.

