Zverev chega à Wimbledon pronto para alçar vôos maiores

Alemão atravessa grande fase na carreira (Foto: Reuters)

Alexander Zverev estreou no circuito profissional em 2013 e vem, ano após ano, elevando seu nível de jogo na mesma proporção em que sobe posições no ranking da ATP. Já ocupa a 12ª colocação atualmente e chega em Wimbledon com ótimas expectativas em torno da sua participação.

Desempenho em Wimbledon

Pela pouca idade, Zverev tem até o momento apenas duas participações no torneio londrino. Em 2015, foi eliminado na 2ª rodada, e no ano passado, avançou um pouco mais chegando até a 3ª rodada, o que o fez igualar sua melhor campanha em Grand Slam's até então, que havia sido um mês antes em Roland Garros, onde parou exatamente na 3ª fase. No Australian Open deste ano, mais uma vez chegou até a 3ª rodada, mas nunca conseguiu ir além disso.

Ao todo soma apenas cinco jogos em Wimbledon, sendo três vitórias e duas derrotas. No torneio deste ano, terá como adversário inicial o russo Evgeny Donskoy.

Desempenho na grama

O tenista de Hamburgo vêm de uma excelente participação em Halle, esse mês, onde sagrou-se vice campeão, perdendo apenas na final para seu ídolo Roger Federer. Halle é um dos torneios de grama do circuito.

Antes de Halle, chegou até as semifinais em Hertogenbosch, também na grama, perdendo para Gilles Muller na ocasião. Neste ano, Zverev soma seis vitórias e duas derrotas neste tipo de piso. Na carreira, são 19 vitórias e 9 derrotas na superfície, o que significa 67,86% de aproveitamento.

Desempenho na atual temporada

2017 já é o melhor ano da carreira do alemão até agora. Dos quatro títulos que possui no circuito, três foram conquistados nesta temporada. Dentre estes, destaque para o Masters 1000 de Roma, conquistado numa final contra ninguém menos que Novak Djokovic, em vitória por dois sets à zero que deu à Zverev seu primeiro torneio nível Masters.

Conquistou ainda o ATP 250 de Munique, também no saibro, contra o argentino Guido Pella, e o ATP 250 de Montpellier, em piso duro, contra o francês Richard Gasquet, que jogava em seu país e com a torcida à seu favor. Todos seus títulos este ano, aliás, foram vencidos em sets diretos na decisão.

Nos Slam's da temporada até aqui, caiu diante de dois espanhóis. Perdeu em 3ª rodada para Rafael Nadal no Australian Open, e logo na estréia de Roland Garros contra Fernando Verdasco. Ao todo soma 33 vitórias e 12 derrotas no ano.

Ficha técnica

Nome: Alexander Zverev Jr.

Altura: 1.98m

Peso: 86 kg

Idade: 20 anos

Cidade natal: Hamburgo, Alemanha

Treinador: Alexander Zverev Sr.