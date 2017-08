Tiafoe surpreende Zverev e põe fim na sequência invicta do alemão

Três dias depois se sagrar-se campeão em Montréal, Alexander Zverev sofreu uma surpreendente derrota no Masters 1000 de Cincinnati. Na tarde desta quarta-feira (16), ele foi derrotado pelo americano Frances Tiafoe com as parciais de 4/6, 6/3 e 6/4 em 1h56 de jogo.

Esse foi o terceiro confronto entre os tenistas, e a primeira vitória de Tiafoe, que anteriormente sequer havia vencido um set em suas derrotas no Australian Open e em Wimbledon, ambas nesta temporada.

Mesmo com a derrota, Zverev deverá subir uma posição no ranking essa semana, tomando o sexto lugar de Marin Cilic, que perde os 1000 pontos que defendia pelo título do ano passado. Isso só não acontecerá em caso de título de Dominic Thiem em Ohio.

Já Frances carimba mais uma vitória que lhe leva a 705 pontos no ranking. Com a campanha em Cincinnati até aqui, ele está subindo 17 posições, mas poderá mudar em caso de resultados paralelos de outros tenistas que estão disputando Challengers. Agora, Tiafoe enfrenta o compatriota John Isner, que o derrotou no único confronto até hoje, no US Open 2016.

O jogo

Como de costume, Alexander começou a partida acertando o primeiro saque na maioria dos pontos. Porém quando não acertou, sofreu com as fortes devoluções do americano. Assim, Tiafoe quebrou o seu serviço.

Mas se no saque o alemão não conseguiu imprimir seu ritmo de jogo, nas devoluções ele atropelou. E assim, quebrou duas vezes o saque de Frances, vencendo a primeira parcial com 6/4.

Na virada, o americano mostrava-se nervoso, mas quando começou o segundo set, soltou-se em quadra, sacando de maneira espetacular e forçando o deslocamento de Zverev na linha de base. Desta maneira, ele foi superior e venceu por 6/3, quebrando duas vezes o saque do alemão.

No terceiro set, o nível do jogo caiu, mas Tiafoe manteve-se focado e jogando com tranquilidade para quebrar o saque de seu adversário. Alexander devolveu, mas não foi capaz de evitar que, no quinto break point da parcial, fosse quebrado. Contando com muitos erros não forçados do adversário, Frances venceu o set decisivo por 6/4.