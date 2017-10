Federer vence Gasquet e reencontra Del Potro nas semis de Xangai

Nesta sexta-feira (13), ocorreram as partidas válidas pela fase de quartas de final da chave principal de simples do Masters 1000 de Xangai, na China. Tenista cabeça de chave número dois do torneio, o suíço Roger Federer entrou em ação para enfrentar Richard Gasquet da França – 31º colocado no ranking mundial.

O natural da Basileia precisou de uma hora e 19 minutos de jogo para garantir vaga na próxima fase, depois da vitória por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4.

A última derrota do suíço foi justamente para Del Potro, nas quartas do US Open, em quatro sets: 7/5 3/6 7/6 e 6/4.

Na próxima rodada, o adversário do número dois do mundo será o argentino Juan Martin del Potro – cabeça de chave número 16. O natural de Tandil derrotou nas quartas de final o sérvio Viktor Troicki - 54º no ranking mundial - em três sets, com parciais de 4/6 6/1 e 6/4, em duas horas e três minutos.

Este será o terceiro encontro entre os dois apenas em 2017: no começo do ano, no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, Roger venceu facilmente por 6/3 e 6/4. Já a última derrota do suíço foi justamente para Del Potro, nas quartas de final do último Grand Slam do ano, o US Open, em quatro sets: 7/5 3/6 7/6 e 6/4.

Nas oitavas, Federer passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov – número 41 do mundo - por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2. Em sua estreia, o cabeça de chave número dois despachou o argentino Diego Schwartzman também em sets diretos, com parciais de 7/6 e 6/4, depois de uma hora e 35 minutos.

+ Federer derrota Dolgopolov e vai às quartas em Xangai