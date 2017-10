Federer derrota Dolgopolov e vai às quartas em Xangai

As partidas de oitavas de final da chave de simples do Masters 1000 de Xangai, na China, aconteceram nesta quinta-feira (12). Cabeça de chave número dois do torneio, Roger Federer enfrentou o ucraniano Alexandr Dolgopolov - número 41 do mundo.

Depois de uma hora em quadra, o vice-líder do ranking da ATP venceu por dois sets a zero, com parciais de 6/4 e 6/2.

+ Quarto dia de Xangai derruba três cabeças de chave; oitavas de final já estão definidas

Com o resultado positivo, o campeão do Australian Open e de Wimbledon garantiu vaga nas quartas de final. Seu próximo adversário vem de confronto francês entre Richard Gasquet - 31º no ranking mundial - e Gilles Simon - 47º.

Confira o resumo da partida

Desde o primeiro game, no saque do ucraniano, ficou claro como seria a partida: aproveitando os erros do adversário, Federer conquistou a quebra. A partir daí, o suíço teve tranquilidade para manter a vantagem no placar. Sem ter mais break poins durante todo o set, o cabeça de chave número dois fechou o primeiro set em 6/4.

O início da segunda parcial seguiu equilibrado. O primeiro break veio apenas no quinto game, quando Alexandr sacava. Dominante, Roger não deu mais chances ao adversário, fechando a partida com 6/2 em apenas 33 minutos.

Este é o primeiro torneio oficial de Federer desde sua eliminação nas quartas de final do último Grand Slam do ano, o US Open, para o argentino Juan Martin del Potro. Desde então, o suíço jogou apenas a Laver Cup.

Em sua estreia, Roger passou pelo argentino Diego Schwartzman - 26º colocado no ranking da ATP por dois sets a zero, com parciais de 7/6 e 6/4, depois de uma hora e 35 minutos.

+ Federer bate Schwartzman em sets diretos na estreia no Masters 1000 de Xangai

