Roger Federer x Aljaz Bedene AO VIVO online pelo Australian Open 2018

PRÉ-JOGO: A partida terá início às 6h. Fiquem ligados!

Este será o primeiro encontro entre os dois em partidas válidas pelo circuito profissional da ATP.

Federer ainda não jogou nenhuma partida oficial nesta temporada. Já Bedene disputou dois torneios: em Doha, chegou à segunda rodada, perdendo para Dominic Thiem e em Sydney foi eliminado por Benoit Paire.

Número 51 do mundo, Aljaz Bedene faz sua sexta participação no Aberto da Austrália. O tenista esloveno nunca conseguiu passar da primeira rodada da competição. No ano passado, perdeu para o dominicano Victor Estrella Burgos. Seu melhor resultado em Grand Slams foi a terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon.

Atual campeão, Roger Federer pode ser considerado o principal favorito ao título. Mesmo aos 36 anos, o suíço desponta neste início de temporada como o melhor tenista em ação, depois de suas ótimas atuações na Hopman Cup. Em Melbourne, busca seu sexto troféu.

Quando falamos de Aberto da Austrália, falamos de um torneio que merece ser elogiado. E no próximo dia 15, terá início o primeiro Grand Slam da temporada do tênis. Celebrando sua 106° edição, o torneio contará novamente com a presença de nomes como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e muitos outros nas quadras de Melbourne. A VAVEL Brasil fará cobertura do torneio e transmissão em tempo real das partidas.

Bom dia para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande duelo entre Roger Federer e Aljaz Bedene ao vivo pela primeira rodada do Australian Open 2018. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes da partida!