Minas vence Fluminense e garante vaga na semifinal da Copa Brasil

O Minas recebeu o Fluminense em Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (22), e se classificou para a semifinal da Copa Brasil após vencer por 3 sets a 1(25/22, 25/17, 22/25 e 25/16). Consistente durante todo o jogo e com grande exibição da oposta Bruna Honório, as minastenistas não tiveram trabalho para impor seu ritmo de jogo e garantir a vitória, que levou o time da Rua da Bahia para a fase final da competição, a ser disputada em Gramado (RS), a partir do dia 1° de fevereiro.

Agora, os dois times voltam suas atenções para a Superliga. Vice-líder da competição, o Minas vai até o interior paulista enfrentar o São Caetano na próxima sexta-feira (25). No mesmo dia, o Fluminense recebe o Camboriú.

Como foi o jogo

As duas equipes começaram a partida trocando pontos e o primeiro set seguiu empatado, até Daroit chegar no saque. Com boa sequência da ponteira no fundamento, o Fluminense aproveitou para abrir vantagem (8/5). Mas, o Minas contava com Bruna Honório inspirada e em dois ataques seguidos da oposta, as mineiras buscaram o empate (11/11).

Superiores às adversárias, as donas da casa ainda se beneficiaram dos erros do tricolor, abrindo 18 a 15 em ataque pra fora de Daroit. As cariocas chegaram a esboçar uma reação depois de Honório atacar na rede (23/22), mas não foi suficiente pra buscar vitória no set. Natália deu números finais: 25 a 22.

A segunda parcial começou com o Minas pressionando as adversárias e numa pancada de Bruna Honório, o time da casa abriu 4 a 1. Entretanto, o tricolor carioca buscou o empate com ataque de Letícia Hage (5/5). Porém, a noite realmente era azul e branca. Gattaz subiu para fechar a porta para Joycinha (9/5).

E as mineiras seguiam sem dar chances para o Fluminense. A vantagem cresceu em outro bloqueio, dessa vez de Mayany e Honório pra cima da ponteira Thaisinha (17/10). E no ataque de Natália, o Minas fechou em 25 a 17 e abriu 2 sets a 0 no confronto.

Jogando pela sobrevivência na Copa Brasil, o Fluminense começou concentrado, aproveitando um erro de Natália, que atacou para fora, para fazer 4 a 0. Após o início ruim na parcial, o Minas reagiu e empatou na largada de Gabi (13/13). Porém, o time das Laranjeiras sabia que era sua última chance de permanecer vivo na partida, e Daroit atacou para dar novamente vantagem ao tricolor: 17/14. No ace de Letícia Hage, as cariocas fizeram 25 a 22 e forçaram a quarta parcial.

O quarto set começou marcado pelo equilíbrio. Assim que as donas da casa acertaram o bloqueio, conseguiram abrir uma pequena vantagem (11/09). Com Mayany novamente fechando a porta pro ataque de Carla, o marcador apontava 14 a 9. O Minas seguiu dominando as adversárias, e se aproximou da vitória no confronto quando Gabi soltou uma pancada pra cima de Pri Daroit (19/12). Depois do ace de Natália, as mineiras garantiram a vaga para encarar o Osasco na semifinal da Copa Brasil.