De virada, Praia Clube supera Curitiba e avança às semifinais da Copa Brasil

O Praia Clube recebeu o Curitiba nesta terça-feira (22), no ginásio Praia Clube, em Uberlândia, pelas quartas de final da Copa Brasil. As donas da casa venceram a partida por 3 sets a 1, com parciais de 20/25, 25/22, 25/18 e 25/15.

Na semifinal, as mineiras têm pela frente o Sesi Bauru, no dia 1º de fevereiro, às 19h30, no Perinão, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Do outro lado, Minas e Osasco/Audax também brigam por uma vaga na decisão, neste mesmo dia e ginásio, às 21h30.

Praia Clube e Curitiba voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (25), às 19h, no ginásio Universidade Positivo, no Paraná, desta vez pela segunda rodada do returno da Superliga Feminina.