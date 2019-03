Garantido nas quartas, Hinode Barueri passeia sobre São Caetano na Superliga Feminina

Chegou a última rodada do returno da Superliga Feminina 2018-19. Já classificado para os playoffs, o Hinode Barueri derrotou o São Cristóvão Saúde/São Caetano por 3 sets a 0 (25/14, 25/22 e 25/12), nesta sexta-feira (15), no ginásio do Lauro Gome.

A vitória deixa as Baruerienses na quarta posição, com 44 pontos. Do outro lado, o Azulão está na 10ª colocação, com 18 e irá permanecer na elite do vôlei brasileiro.

A equipe de José Roberto Guimarães contou com as duas maiores pontuadoras : Thaísa, com 17 pontos, e a oposta Skowronska, com 15 acertos. A central foi escolhida como melhor jogadora em quadra e conquistou o Troféu VivaVôlei.

Na série melhor de três das quartas de final, o Barueri irá enfrentar o Osasco/Audax, na terça-feira (19). Para se garantir para a próxima fase, o time roxo precisa de duas vitórias em cima das rivais.