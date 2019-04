EMS Taubaté vira sobre Sada Cruzeiro e amplia vantagem na semifinal da Superliga

Na noite desta terça-feira (09), no Ginásio Abaeté, em Taubaté-SP, em partida válida pelo segundo jogo da série em melhor de cinco das semifinais da Superliga Masculina 2018/19, o EMS Taubaté de recebeu o multicampeão Sada Cruzeiro. E o time paulista manteve o bom momento e venceu por 3 sets a 2 (parciais de 25/15, 19/25, 16/25, 29/27 e 15/12).

Com a vitória, o EMS Taubaté, caso vença a próxima partida da série, chegará à final da Superliga Masculina.

Resumo da Partida

O primeiro set começou com o time mandante se aproveitando do apoio da torcida. Forçando no saque e imprimindo dificuldade no bloqueio, Otávio foi o nome do set. E o resto da equipe acompanhou o momento do central pra sobrar na parcial até o seu final: 25 a 15.

Logo do início da segunda parcial, o Sada Cruzeiro voltou a jogar como o atual campeão. Após grande passagem no saque de Isac, os cruzeirenses abriram cinco pontos de vantagem, e no final apenas a administrou: 25 a 19

O terceiro set também se iniciou com uma das equipes obtendo grande vantagem. O Sada Cruzeiro, sabendo de sua tradição, intimidou. Um set coletivo quase perfeito, com destaque para o oposto Evandro, o hexacampeão da Superliga venceu com absoluta vantagem: 25 a 16.

A quarta parcial, finalmente, veio o equilíbrio tão esperado. Nenhuma das equipes conseguia abrir, principalmente pelos bloqueios de Le Roux e Lucão. No final, Lucarelli, ganhador do Prêmio Viva Vôlei, aproveitou contra ataque e levou a partida para o tie-break.

O set decisivo se persistia o equilíbrio, mesmo o Cruzeiro obtendo dois pontos de vantagem. Após grandes saques de Otávio e Conte, o Taubaté conseguiu a virada e abriu três pontos no 13/10. E no match point, Douglas Souza explorou o bloqueio de Felipe.

O próximo confronto será no próximo sábado (13), no Ginásio do Riacho, em Contagem-MG, às 21h30. O Sada Cruzeiro precisa, obrigatoriamente, vencer para forçar o quarto confronto. Para o EMS Taubaté, é vencer para conquistar a vaga na final.