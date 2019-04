Começou a decisão! Sesi-SP e Taubaté abrem série final da Superliga Masculina

Nesta terça-feira (23) começam as finais da Superliga Masculina de Vôlei. A série melhor de cinco será disputada pelo Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic. A primeira partida será disputada hoje (23), às 21h30, no ginásio Sesi Vila Leopoldina (SP).

Com três campeões olímpicos em cada time, a briga promete ser boa, num jogo de muito equilíbrio. Do lado dos donos da casa estarão William, Éder e Lipe. Já jogando pelo Taubaté, Lucarelli, Douglas Souza e Lucão.

As duas equipes já se enfrentaram duas vezes nesta temporada, no primeiro turno da competição. Na primeira partida o Taubaté triunfou, por 3 sets a 1. Já no returno, o Sesi-SP levou a melhor e bateu o rival pelo mesmo placar .

Para garantir a classificação para as finais os dois times tiveram que vencer grandes equipes do voleibol brasileiro. O Sesi bateu o Sesc-RJ nas semifinais, já o Taubaté venceu o atual campeão Cruzeiro.

Para o levantador e capitão da equipe de Taubaté, Rapha, o caminho feito até agora serve de motivação para conquistar o título inédito.

“Estamos motivados em busca desse título inédito para Taubaté, mas sabemos que do outro lado teremos a melhor equipe da primeira fase, que vem jogando um voleibol muito consistente”, declarou.

O atleta taubateanos acredita muito na equipe e está otimista quanto à conquista do título.

“Acredito que é a nossa hora. Tive a felicidade de estar em todos as conquistas do Vôlei Taubaté em sua história e estou muito confiante e otimista para essa decisão com o Sesi-SP, e afirmo sem dúvidas, de que vamos com tudo em busca desse título”, afirmou o capitão Rapha.

Já Willian, levantador do Sesi-SP está com as expectativas elevadas para a partida, mas acredita que o jogo seja equilibrado, com qualidade técnica nas duas equipes.

“As expectativas são as melhores. Espero que seja um jogo de nível técnico alto pelo o que as duas equipes representam com seus jogadores. Será importante tirar um pouco da pressão e jogar com poucos erros para o público desfrutar de um grande espetáculo”, finalizou William.