Em duelo de cinco sets, Brasil vence Holanda de virada pela Liga das Nações

No início da tarde dessa terça-feira (28), o Brasil entrou em quadra contra a Holanda em busca da sua terceira vitória na Liga das Nações. As holandesas que jogaram em casa com o apoio de uma torcida totalmente laranja, buscava o segundo triunfo e prometia complicar o jogo para as brasileiras. A partida que obteve um grande número de erros de ambos os lados foi para o quinto set, onde as comandadas de Zé Roberto saíram vitoriosas, por 3 sets a 2 (25/21, 28/30, 20/25, 25/18 e 11/15).

O duelo marcou a excelente atuação da novata Tainara que entrou no terceiro set no lugar da Amanda e foi muito bem no ataque. A ponteira Gabi foi a maior pontuadora com 19 pontos pelo lado verde e amarelo. Pelo lado da Holanda, Marrit Jasper fez 17.

A seleção brasileira ocupa o 5º lugar na classificação geral com 8 pontos, atrás apenas dos EUA (12), Itália (11), Polônia (10) e Turquia (9). O Brasil volta as quadras já nessa quarta-feira (29) às 11h30 (horário de Brasília) em confronto direto contra a seleção polonesa.

O jogo

Com o bloqueio muito bem efetivo, as holandesas abriram 8/6. O Brasil foi abusando dos erros de saque e a seleção laranja fez 16/13. Com ace da levantadora Macris, a equipe brasileira encostou:16/15. No entanto, as mandantes administraram o restante da parcial, fechando o primeiro set em 25/21.

As comandadas de Zé Roberto começaram errando muito no ataque e a Holanda abriu 4/1. Com bloqueio da Amanda a equipe verde e amarela encostou no placar, 6/5. Gabi no contra-ataque abriu vantagem 8/10. Com erros sucessivos das visitantes, a Holanda virou o set, 24/22. Contudo, Gabi fez boa passagem no saque e deixou tudo igual: 25/25. A parcial seguiu muito acirrada com as duas equipes trocando pontos no momento mais decisivo da parcial, 28/28. Inspirada, a ponteira brasileira fechou o segundo set em 28/30 e deixou tudo igual.

A terceira etapa foi bem acirrado, 8/8. Com boa passagem das donas da casa no saque e no bloqueio, elas abriram 12/8. A ponteira Tainara fez dois pontos seguidos e o Brasil empatou o set 19/19. Zé Roberto fez a inversão 5/1 e com a levantadora Roberta no saque, as brasileiras viraram o jogo: 20/25.

O início do quarto set foi semelhante ao anterior. Com erro na recepção da líbero Leia, a Holanda abriu 12/10. Em uma ótima passagem pelo saque da seleção laranja, as donas da casa fecharam a parcial em 25/18.

O tie-break começou acirrado, 5/5. O Brasil chegou na frente na mudança de lado da quadra, 7/8. Com boa passagem no saque da ponteira Gabi, a equipe brasileira abriu 8/11. Depois de um grande rali as visitantes pontuaram e se mantiveram na frente do placar, 10/12. Em ace da oposta Lorenne, a equipe verde e amarela fechou o quinto set em 11/15 e garantiu a vitória.