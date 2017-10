Em reedição da final do Paulista, Osasco vence Barueri na estreia da Superliga Feminina

Na noite desta terça-feira (17), o Barueri recebeu o Osasco, no Ginásio José Correa, no terceiro encontro as equipes nos últimos oito dias. Se das outras vezes os duelos foram para decidir o Campeonato Paulista, o embate desta terça foi válido pela rodada de abertura da Superliga Feminina 2017/2018. Como ocorreu na final do estadual, quem levou a melhor foi o time osasquense, que fora de casa conquistou uma bela vitória por 3 sets a 1, com parciais de 25/17, 23/25, 25/20 e 25/17.

O próximo desafio do Barueri será fora de casa, diante do atual pentacampeão da Superliga, o Sesc-RJ. O confronto será disputado na próxima sexta-feira (20), às 21h30, no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de janeiro. O Osasco, por sua vez, receberá o Valinhos, também na sexta, às 19h30, no Ginásio José Liberatti.

Resumo da partida

O time visitante iniciou melhor a partida,atuando bem no setor de ataque e com um bom aproveitamento no bloqueio. Abrindo 10 a 6 no placar, o Osasco seguiu administrando bem a vantagem, impondo dificuldades ao Barueri, que não conseguia encostar no marcador. Sem ser ameaçado, o Osasco seguiu bem e fechou o set em 25 a 17.

No segundo período, as ações ficaram equilibradas, com os times empatando na primeira parte (9/9). Os conjuntos seguiram trocando pontos no ataque e o duelo seguiu igual em 18 pontos em um segundo momento. No fim, sobrou frieza e equilíbrio para o time de Barueri, que fez três pontos seguidos e fechou o placar em 25 a 23.

Em uma quase repetição do set anterior, as equipes seguiram bem próximas e igualadas em 17 pontos. No entanto, dessa vez, foi o time de Osasco que cresceu no final do período e se sobressaiu, fazendo 2 a 1 no placar: 25 a 20.

Na quarta parcial, o time visitante começou muito bem na defesa e, aproveitando os contra-ataques, fez 10 a 5 no placar. O Barueri até equilibrou as ações, mostrando mais estabilidade na virada de bola (17/14). Mas no fim, o que se viu foi o predomínio do Osasco, que fez valer sua superioridade e fechou o set em 25 a 17, e o jogo em 3 sets a 1.