Notícia triste: Gabi Guimarães sofre grave lesão e desfalcará Sesc-RJ por longo período

Notícia triste na Superliga Feminina 2017/18. Durante o tiebreak da partida entre Sesc-RJ e Hinode Barueri, realizada na noite da última sexta-feira (20), a ponteira Gabi Guimarães, após ataque pela entrada de rede, caiu de mal jeito e lesionou o joelho, precisando ser carregada na saída de quadra.

Neste sábado (21), após a realização de detalhados exames de imagem, ficou constatado o que o torcedor carioca temia: ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito. A atleta precisará passar por cirurgia, e o tempo previsto de recuperação pode chegar a oito meses.

Gabi, recém-contratada pelo Sesc-RJ junto ao Vôlei Nestlé/Osasco, chegou ao Rio de Janeiro e rapidamente se consolidou como titular, conquistando os fãs por sua entrega e raça dentro de quadra. Em 2017, a ponteira atuou em altíssimo nível como líbero titular na Seleção Brasileira de Zé Roberto Guimarães.

Ao saber da gravidade de sua lesão, a atleta se manifestou em suas redes sociais, lamentando o longo tempo de recuperação necessário para voltar a fazer o que ama: jogar vôlei.

"Obviamente nunca esperei por algo assim e sempre joguei sem o menor medo em relação a isso. Tive um rompimento de ligamentos no qual será necessário operação. Triste por saber que ficarei um longo período longe do que mais amo fazer. Agora preciso focar na minha recuperação e estarei com coração apertado por não poder ajudar da maneira que eu queria o meu time! Fico tranquila por estar em boas mãos, com excelentes profissionais que confio", escreveu Gabi.

É o segundo desfalque de peso e por longo período de tempo que o Sesc-RJ sofre neste início de temporada. Em setembro, Gabizinha, atleta da equipe carioca desde a temporada 2012/13, também passou por procedimento cirúrgico e deve retornar às quadras apenas em janeiro.