Ilusión y proyección en el proyecto liderado por Berizzo

Google Plus

El nuevo proyecto emprendido por el Athletic, el cuál es uno de los más ambiciosos de toda la 'era Urrutia' habiendo realizados diversos fichajes que reforzarán las líneas del equipo que más debilitadas acabaron la última temporada. Estos fichajes se basan en tres defensas y un medio centro, los cuáles impondrán mucha más jerarquía al juego de los rojiblancos y afianzaran el estilo de Berizzo.

Las únicas posiciones en las que no se han decidido realizar fichajes han sido la portería y la delantera, ya que hay bastante nivel en estas líneas. En portería, hay hasta tres portero más que capacitados para jugar en Primera División, dejando a un lado a Kepa por ser indiscutible, Herrerín y Remiro se disputarán la posición del equipo. En la delantera, usando los integrantes de la plantilla del año pasada y algunos como Guruzeta, esta posición parece estar más que ocupada.

La portería, unos guardametas útiles para cualquier equipo

Kepa Arrizabalaga será el titular en la portería, ya que, sin duda, demostró la temporada pasada que ya es un portero con muchísimo nivel y que ha llegado al nivel que prometía en todas y cada una de las categorías inferiores. Además, pudo haber sido el portero titular de España en el Mundial, ya que se estuvo barajando esta opción por los fallos que tuvo De Gea en el partido inaugural, finalmente no fue así y se despidió del Mundial de Rusia sin haber disputado ningún minuto. Ahora se espera de él un mayor nivel del ya mostrado.

El puesto de segundo portero está siendo uno de los que más dudas genera en el conjunto vasco, ya que Remiro demostró tener un gran nivel con el Huesca, el cuál consiguió el ascenso a Primera, pero Iago Herrerín siempre ha respondido cuando ha tenido que entrar en juego. Aunque en los últimos días, la opción más probable no es la salida de Herrerín, sino que Remiro iría cedido a algún equipo de La Liga para coger experiencia en la 'mejor liga del mundo'.

Herrerín demostró su nivel cuando Kepa estuvo lesionado | Foto: La Liga

En cuanto a otros porteros como Unai Simón, el cuál jugó en el Bilbao Athletic la pasada temporada, ha renovado contrato hasta 2023 y busca equipo para una cesión en la categoría de plata del fútbol español.

Refuerzos para la defensa bilbaína

El único problema que tenía el equipo en defensa fue en los laterales, ya que tras la salida de Laporte y posterior fichaje de Íñigo Martínez, el centro de la defensa funcionó a la perfección en algunos partidos de mayor nivel. Este centro de la defensa se ha visto muy favorecido por la flamante aparición de Unai Núñez, un jugador que ha sido determinante en la pasada temporada y que sorprendió a todos los seguidores y aficionados del conjunto rojiblanco. En cuanto a Íñigo y Yeray, el cuál labró buenos partidos tras recuperarse de su enfermedad, ya son jugadores de primer nivel y que lo hicieron de lujo.

Los laterales ha sido el principal dolor de cabeza para todos los aficionados del Athletic, ya que tanto Balenziaga como De Marcos han estado lesionados durante gran tramo de la última temporada, y cuando volvían no recuperaban el nivel competitivo. Sus sustitutos no han conseguido suplir a estos jugadores, que tienen gran peso en el equipo, como fueron Saborit o Lekue.

Los tres nuevos laterales que han llegado a la entidad rojiblanca reforzarán la defensa y tratarán de mejorar el nivel visto durante toda la temporada pasada. Capa y Ganea, los cuáles ya habían sido anunciadas durante el transcurso de la pasada temporada, reforzarán el lateral derecho e izquierdo respectivamente. Siendo el primero un gran sustituto para De Marcos, el cuál no había encontrado otro jugador a su altura desde la marcha de Andoni Iraola en 2015. En cambio, Ganea se caracteriza por ser un jugador de gran recorrido y más ofensivo.

Aunque el fichaje estrella del Athletic ha sido el de Yuri Berchiche, ya que el ex jugador de la Real Sociedad acumula todas las cualidades de los laterales citados anteriormente, justificando su gran recorrido con el par de goles que hizo en la Ligue 1 durante la pasada temporada.

Yuri fue capaz de conseguir la titularidad en el PSG, todo un jugador de galones | Foto: PSG

Variedad en el centro del campo

A pesar de que algunos jugadores como Mikel San José o Ander Iturraspe estuvieron por debajo de su nivel durante toda la pasada temporada, se espera de ellos que sean líderes y sean capaces de liderar el centro del campo. En principio, estos jugadores y Beñat tendrán gran peso en el nuevo proyecto liderado por Berizzo, ya que serán los que dirigirán la sala de máquinas.

Las dos incorporaciones en el centro del campo son Dani García y Unai López, el primero es un jugador caracterizado por complementar a jugadores de toque y ofensivos, otro que tendrá gran importancia en el sistema empleado por el técnico argentino. El segundo ya es un viejo conocido en San Mamés, debido a que ya debutó de la mano de Valverde y se dirigió al Rayo Vallecano en busca de experiencia, la cuál acabaría encontrando y, finalmente, provocando su regreso a casa.

Unai López ha ganado experiencia y habilidad tras varias cesiones | Foto: Rayo Vallecano

Los sacrificados son Vesga y, en principio, Mikel Rico. El primero se fue al Leganés en busca de minutos y el segundo, aunque no es seguro, parece que tomará la puerta de salida de la entidad vasca.

Buscar el equilibrio en el ataque, misión de Berizzo

Como dice el titular, el ex técnico del Celta y Sevilla dispondrá de varias armas para crear una combinación más que interesante en ataque. Los indiscutibles en el sistema son Raúl García, Williams, Muniain y Aduriz, estos cuatro jugadores serán los que, en principio lideren el ataque del conjunto de San Mamés. El ex jugador de Osasuna y Aduriz son dos de los jugadores con más experiencia de todo el equipo y también, dos de los que hacen más mella en la defensa de los diferentes equipos rivales. Una vez superada su grave lesión, Iker Muniain también será uno de los principales estandartes del conjunto vasco, ya que ha demostrado, cuando está en pleno rendimiento, ser uno de los jugadores más determinantes de todo su equipo. Aunque no puede caer en el olvido el capitán, Markel Susaeta, el cuál aportará mucho, como de costumbre, al juego del equipo.

Iñaki Williams es un caso aparte de todos los jugadores citados anteriormente, ya que se espera de él que de el salto definitivo y convertirse en una estrella para los suyos. Aunque aun cabe la duda de como lo situará el entrenador en el esquema, ya que puede actuar tanto de extremo como de punta. En todo caso, el bilbaíno deberá despertar esa faceta goleadora que tanto se le pide.

Iñaki Williams deberá afianzar su capacidad goleadora si quiere ser una estrella en el Athletic | Foto: La Liga

En cuanto a otros jugadores como Sabin Merino o Guruzeta, buscarán salidas a otros equipos en busca de minutos. Debido a que Sabin no ha sido capaz de cumplir con las expectativas que se tenían puestas en él, pero Guruzeta es demasiado joven y poco hábil contra rivales de Primera División. Aunque la situación de este último no está muy clara, ya que Berizzo puede 'quedárselo'.