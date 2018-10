Guía VAVEL de la NHL 2018/19

Con el otoño ya instalado, llega un nuevo curso de la mejor liga del mundo de hockey sobre hielo. El tres de octubre dará comienzo una nueva temporada de la NHL, la cuál estará repleta de novedades e historias interesantes. Por sexto año consecutivo, en VAVEL encontraréis una completa Guía con muchas curiosidades además de una previa individual y detallada de cada franquicia, siguiendo la estela de las informaciones (a día de hoy) que marcarán el calendario hockystico.

De nuevo la temporada abre el telón con muchos candidatos a llevarse la Stanley Cup

Con la llegada del límite salarial hace ya más de una década a la NHL, se igualaron mucho las opciones reales de los equipos para ganar la preciada copa Stanley, este año de nuevo se verán muchas sorpresas dado que conjuntos potentes se verán apartados de la lucha final. En el Este las grandes peleas podrían estar entre cinco franquicias. Washington Capitals, los actuales campeones y muy peligrosos después de haberse sacado la presión enorme de no hacer buenos papeles en playoffs, ahora todo será más fácil y llevadero. Pittsburgh Penguins, conjunto siempre preparado para dar un zarpazo a la copa y lleno de grandes estrellas. Tampa Bay Lightning, el favorito por excelencia viendo la plantilla repleta de talento y solidez en todas y cada una de sus líneas. Toronto Maple Leafs, la franquicia histórica tiene está temporada una ocasión de oro para romper el maleficio de no ganar la Stanley Cup, con la llegada de John Tavares más la necesaria mejora de sus jóvenes estrellas la copa puede hacerse realidad. Boston Bruins, sin la fanfarria de los cuatro equipos antes mencionados, se presentan con una mezcla de buenos veteranos y jóvenes valores que de repetir la actuación de la temporada regular pasada, lucharán por todo nuevamente.

En el Este se prevé una lucha de titanes entre Leafs, Capitals, Lightning y Penguins Detrás de estos podrían aparecer Columbus Blue Jackets y Philadelphia Flyers, los primeros con una plantilla muy completa y un factor muy importante, Artemi Panarin y Sergei Bobrosvky buscando un nuevo contrato, algo que siempre hace mejorar las prestaciones de los jugadores inmersos en ello. En el caso de Philly, ya dejaron un muy buen sabor de boca hace unos meses y podrían ser una alternativa de la división Metropolitana en caso de dar un paso más hacia adelante. Carolina Hurricanes, buscando su momento año tras año; Buffalo Sabres, repleto de futuras estrellas de la NHL intentará dar ya un golpe sobre la mesa y consolidar las palabras de varios expertos que les sitúan como tapados en el Atlántico; New Jersey Devils, si logran mantener el nivel mostrado en el curso anterior deberían luchar nuevamente por los playoffs como mínimo; Florida Panthers, otra franquicia con grandes promesas que necesita imperiosamente una racha de buenas campañas consecutivas para consolidar su proyecto en el sur de Miami; estos cuatro equipos se situarían por debajo de los siete antes mencionados pero con guisos de incomodar al más pintado.

Quedarían cinco franquicias con pocas o nulas opciones para entrar en alguna quiniela positiva, aunque no compartirían los argumentos para el mismo pronóstico. Los New York Rangers y Detroit Red Wings (con Henrik Zetterberg retirado) se encuentran en medio de una profunda reconstrucción de plantilla que esperan les devuelva a la élite en pocos años. Los New York Islanders podrían verse sumidos en la depresión post perdida de John Tavares a manos de la agencia libre y los Maple Leafs, capitán y jugador de unos Isles nuevamente a la espera ver reaccionan el resto de compañeros en el hielo. Después aparecerían Montreal Canadiens y Ottawa Senators, dos conjuntos que sin estar en modo reconstrucción, tampoco se encuentran en el grupo de muy competitivos, seguramente su batalla será por no quedar últimos de conferencia.

En el Oeste seguramente estará todo muy igualado, varios equipos partirán a priori con opciones reales de llegar lejos, aspirando a todo, pero de entre todos ellos sobresalen cuatro franquicias las cuáles tienen las mejores cartas para reinar en la conferencia. Dichos conjuntos son Winnipeg Jets, Nashville Predators, St. Louis Blues y San Jose Sharks. En el caso de los de Manitoba, ya dejaron visos de su potencial durante la pasada campaña, además de poseer uno de las plantillas más talentosas y completas de la liga. A la par se situarían los Preds, como ya sucedía hace 365 días, saldrán con el cartel de favoritos pero intentando no emular la rápida eliminación en playoffs del pasado curso; al igual que los Jets, tienen muchas cartas para hacer creer que pueden llevarse la Stanley Cup. Dentro de este grupo de cabeza asoman unos reforzados Blues, los cuáles han intentado (y parecería que lo han logrado) hacer un roster equilibrado y potente, aunque en su contra jugará el factor de estar en una división muy potente como sería la Central. Finalmente están los Sharks, los californianos han entrado en el poker de favoritos en la conferencia occidental de forma tardía, la incorporación de Erik Karlsson ha sido un golpe sobre la mesa, consolidando una plantilla lista para ganar construida a partir de una defensa muy poderosa, al final Joe Thornton podría tener una nueva oportunidad de retirarse ganando la copa.

Predators y Jets saldrán como favoritos para llegar a la final de la Stanley cup como representantes del Oeste Los Vegas Golden Knights también deberían estar en el grupo de favoritos dado su condición de finalistas en 2017/18, pero como era su temporada inaugural despiertan varias dudas sobre su rendimiento en su segundo año de vida, si no fuera por este detalle y viendo el nivel mostrado, continuarían con el cartel de favoritos.; aún así, con la llegada de Pacioretty y Stastny el roster parece un poco más completo que el de hace unos meses. Un escalón por debajo de los antes mencionados aparecerían diversos equipos con bases para dar muchas alegrías a su parroquianos, serían los casos de Colorado Avalanche, Dallas Stars, Anaheim Ducks, Calgary Flames y Los Angeles Kings. Todos ellos con visiones diferentes del juego y perspectivas muy distintas, algunos repletos de jóvenes y muchas esperanzas en el medio plazo, otros con jugadores en la edad perfecta para ganar y algunos intentando no abandonar el barco de los teóricos aspirantes. Un poco de todo pero con plantillas bastante sólidas.

Hay algunas otras franquicias que podrían estar en el grupo anterior pero por uno u otro motivo despiertan muchas dudas. Chicago Blackhawks es uno de los grandes de la NHL en el pasado más reciente pero una nefasta temporada 2017/18 hace que al principio no quede muy claro si será un curso de resarcirse o por el contrario de confirmar los malos presagios, el tiempo lo dirá. Minnesota Wild no viene de realizar un curso tan malo como los de Illinois pero el envejecimiento de sus grandes estrellas hace pensar que este año podrían no levantar la cabeza como venía siendo habitual. Otro caso distinto sería el de Edmonton Oilers, equipo que cuenta con el mejor jugador de la actualidad, Connor McDavid, pero la no clasificación para la postemporada en el curso pasado hace volver hacer saltar las alarmas del buen funcionamiento del enésimo proyecto de los petroleros. En un rincón aparte aparecen Vancouver Canucks y Arizona Coyotes, ambos conjuntos están en reconstrucción y su meta debería ser el mejorar la actuación de la anterior campaña sin ponerse objetivos muy altos que solamente frustrarían al personal.

Sistema de competición

Las 31 franquicias se reparten en dos conferencias, Este y Oeste, la primera cuenta con 16 equipos mientras que la segunda se queda en 15 (se rumorea que la 16 puede recaer en la ciudad de Seattle). A su vez, ambas conferencias están compuestas por dos divisiones, ocho conjuntos forman cada una de las divisiones, exceptuando la Central que cuenta a día de hoy con siete equipos.

Los 16 mejores equipos al término de la campaña regular, ocho por conferencia, se enfrentarán en diferentes eliminatorias (playoffs) al mejor de siete choques, hasta alcanzar un campeón por conferencia, con la cual celebración de la final de la Stanley Cup entre los dos campeones de los diferentes lados del cuadro, determinando el vencedor del santo grial del hockey hielo norte americano.

Conferencia Este

División Metropolitana

New York Rangers

New York Islanders

New Jersey Devils

Carolina Hurricanes

Washington Capitals

Philadelphia Flyers

Pittsburgh Penguins

Columbus Blue Jackets

División Atlántica

Toronto Maple Leafs

Montreal Canadiens

Boston Bruins

Tampa Bay Lightning

Buffalo Sabres

Ottawa Senators

Florida Panthers

Detroit Red Wings

Conferencia Oeste

División Central

Chicago Blackhawks

St. Louis Blues

Colorado Avalanche

Dallas Stars

Nashville Predators

Minnesota Wild

Winnipeg Jets

División del Pacífico

Los Angeles Kings

Vancouver Canucks

Anaheim Ducks

Calgary Flames

San Jose Sharks

Edmonton Oilers

Arizona Coyotes

Vegas Golden Knights

Edad media de los equipos

En la NHL como en el resto de ligas profesionales norteamericanas, varios jugadores llegan a jugar hasta cerca de los 40 años de edad, en el caso del hockey se ha ido reduciendo la media de edad con el viraje del juego hacia una mayor velocidad, algo que los jóvenes han aprovechado para ocupar huecos en las plantillas antes reservados por algunos veteranos ilustres. Así pues, ninguna franquicia empezará con un roster que supere la media de los 30 años, siendo las de Colorado y Columbus las más bajas de todas ellas.

Tavares, Karlsson, Pacioretty y Kovalchuk, protagonistas del verano

Sin ninguna duda, uno de los culebrones del verano fue la decisión de John Tavares de abandonar los New York Islanders tras pasar toda su carrera NHL en la franquicia de Long Island. El canadiense tenía varias ofertas sobre la mesa, finalmente aceptaría el reto de jugar en el equipo de su infancia, los Maple Leafs, formando una dupla de estrellas con Auston Matthews. Toronto se convertía en un firme candidato (aún más) a romper la sequía, que ya dura décadas, y ganar la tan deseada Stanley Cup.

Pacioretty abandona Montreal para irse a Las Vegas

El capitán, o más bien ex capitán, de los Habs, después de atravesar un verano lleno de rumores sobre su continuidad en la franquicia de Quebec, sería traspasado a los Golden Knights. Tras años rayando a un gran nivel en el equipo Quebecois, una mala campaña individual y general más un contrato a punto de finalizar acabarían de decantar la balanza hacia el traspaso a Vegas, equipo que de nuevo será un rival duro de batir en el Oeste.

Karlsson deja Canadá por California

Otro capitán que dejaba su puesto sería Erik Karlsson, el ya ex jugador de Ottawa haría las maletas y se iría traspasado a los Sharks a cambio de cuatro jugadores y cuatro elecciones del draft, un precio alto para una de las estrellas de la liga. Hacía más de un año que losa rumores apuntaban a un futuro trade pero las recientes declaraciones del propietario de los Sens que hablaba claramente de una profunda reconstrucción del equipo de la capital canadiense abría de par en par la marcha del sueco a otro conjunto, preferiblemente a uno de la conferencia Oeste.

Kovalchuk regresa a la NHL de la mano de los Kings

Uno de los regresos más sonados será el de Ilya Kovalchuk, el alero ruso de 35 años firmaba con Los Angeles Kings un contrato de tres años. Después de jugar con el SKA St. Petersburg de la KHL una vez retirado de la NHL (su último equipo en norteamérica serían los Devils) decidiría volver para intentar levantar la copa Stanley en un conjunto, los Kings, necesitados de gol.

El límite salarial estará fijado en $79'5 millones

Hace unos meses la liga anunciaba un acuerdo con el sindicato (NHLPA) para incrementar el límite salarial hasta los $79'5 millones, cifra superior en $4'5 millones a la utilizada durante el curso pasado. Dicha cifra representa el máximo ha destinar en sueldos mientras que el mínimo se situaría en torno a los $58'8 millones. Y es que el límite salarial se calcula sobre una previsión de beneficios de la liga que se calcula la primavera anterior al inicio de la misma. Según el convenio colectivo (CBA), los beneficios de la liga se reparten al cincuenta por ciento entre propietarios y jugadores. Las cifras de abajo están expuestas en la web spotrac.com .

Las cinco franquicias con un mayor desembolso (máximo $79'5 millones)

1- St. Louis Blues -> $79,764,166 millones*

2- Pittsburgh Penguins -> $78,479,999 millones

3- Florida Panthers -> $78,330,833 millones

4- Washington Capitals -> $78,318,461 millones

5- Detroit Red Wings ->$78,062,501 millones

*Sobrepasando el límite permitido con los jugadores incluidos en la lista de lesionados de larga duración.

Las cinco franquicias con un menor desembolso (mínimo $58'8 millones)

27- Philadelphia Flyers -> $68,292,563 millones

28- Colorado Avalanche ->$67,318,095 millones

29- New Jersey Devils -> $64,093,334 millones

30- Toronto Maple Leafs -> $63,808,333 millones

31- Carolina Hurricanes ->$60,677,499 millones

Vuelven los jerseys alternativos

Cuando se cumple un año natural desde la llegada de Adidas a la NHL como principal proveedor de jerseys de las diferentes franquicias, con la consiguiente presentación de diseños (la mayoría no evolucionó mucho de las de RBK), los uniformes alternativos volverán a escena después de prescindir de ellos debido al estreno de la popular marca. Ahora varias franquicias, exactamente 19, tienen pensado presentar y utilizar los denominados terceros jerseys, algunos equipos ya los han dado ha conocer oficialmente, sería el caso de Arizona, Carolina, Anaheim, Philadelphia, Edmonton, St. Louis, Winnipeg, Columbus, New Jersey, Calgary, San Jose y Washington.

El All-Star se celebrará en San Jose

La edición del fin de semana de las estrellas correspondiente al curso 2018/19 se celebrará en San Jose, será la segunda vez que la ciudad californiana sea la anfitriona de dicho evento, la primera vez fue en 1997, cuando los tiburones solamente hacía seis años que habían entrado a la liga. Como viene siendo habitual, se jugará a finales de enero (días 25 y 26) y contará con las habituales pruebas de habilidades y el partido entre los jugadores seleccionados.

Seattle se acerca a la NHL

Poco a poco pero con paso firme, Seattle continúa con su intención de formar parte de la liga nacional de hockey hielo. Después de obtener 32.000 depósitos en pocas horas, confirmando así las buenas expectativas sobre la recepción de los ciudadanos de la ciudad esmeralda a una posible llegada de una franquicia de hockey profesional. También se confirmaba la aprobación de la remodelación del Key Arena, futura casa de la hipotética franquicia junto con la entrada de varios inversores locales que reforzarían el proyecto.

Con el consistorio a favor, unos posibles propietarios decididos a llegar hasta el final y un pabellón apto para el hockey que estaría listo en tres años, solamente faltaría la aprobación de la NHL para que Seattle pasase a ser la franquicia nº 32 de la liga. El dos de octubre se erige como fecha muy importante para conocer más noticias al respecto.

Houston a la expectativa de lo que pase con los Coyotes

La NHL siempre ha visto la ciudad de Houston como una buena candidata para albergar una franquicia de hockey, aunque por diferentes motivos nunca acababa de cuajar la idea. Ahora podrían cambiar las cosas, Tim Fertitta, nuevo propietario de los Houston Rockets de la NBA y del Toyota Center, ha mostrado un notable interés para obtener un equipo NHL. Viendo que la vía de expansión podría quedar cerrada, una recolocación sería lo más factible, así pues, como viene siendo habitual los Coyotes y su futuro en Arizona aún en el aire podrían ser una buena opción.

Partidos en Europa, China y outdoors

Europa

Esta temporada la NHL apuesta un poco más por su exposición en el viejo continente, hasta cuatro equipos viajarán a Europa para participar en algún partido. El uno de octubre los Devils se enfrentarán al SC Bern en Suiza y dos días más tarde los Oilers harán lo mismo con el Kölner Haie en Alemania, ambos choques serán amistosos. Ya el seis de octubre, Edmonton y New Jersey se verán las caras en Suecia con un partido correspondiente a la campaña regular, al igual que los Panthers y Jets, los cuáles se medirán en Finlandia los días uno y dos de noviembre.

China

Como ya sucediera el pasado año, la NHL también tiene un ojo puesto en el mercado chino, esta vez fueron Boston y Calgary los encargados de disputar dos choques amistosos (disputados en los días 15 y 19 de septiembre) en tierras asiáticas, el primero en la ciudad de Shenzen y el segundo en Beijing, ambos casos fueron un éxito de asistencia de espectadores.

Outdoors

Como viene siendo habitual, la liga jugará algunos partidos al aire libre. El primero de ellos y más famoso será el Winter Classic (uno de enero de 2019), en esta edición se viajará hasta el campo universitario de la facultad de Notre Dame, en él dos viejos conocidos se medirán, los Blackhawks y los Bruins. Más tarde, el 23 de febrero, Philadelphia y Pittsburgh vivirán una nueva batalla de Pennsilvania al aire libre, en el estadio de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Los Islanders, un equipo con dos hogares

La franquicia de los New York Islanders vivirán una situación que seguramente pocas otras entre las grandes ligas americanas han vivido en sus propias carnes, la de jugar como locales en dos pabellones distintos durante una misma temporada (en este caso serán tres). A la espera que su nuevo hogar en Belmont Park este listo (para la campaña 2020/21) los Isles compaginarán encuentros de temporada regular entre el Barclays Center (actual casa) y el NYCB Live (Nassau Coliseum), este último era la casa anterior de los de Long Island antes de ser remodelado y reducido de aforamiento. Así pues, los fans más melancólicos de los Isles volverán a pisar habitualmente su antiguo hogar, al menos durante 60 partidos en tres años.

¿Nuevo en el hockey hielo y la NHL?

En VAVEL publicamos hace unos meses unas interesantes guías de iniciación al mundo del hockey hielo, además de un completo diccionario de la NHL, ideal para las personas que empiecen a seguir este magnífico deporte y la liga norteamericana. Aquí tenéis los enlaces para poder repasar de forma pausada dichos contenidos propios que os pueden servir de gran ayuda.

Flashback 2017/18

