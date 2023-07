Previa Atlas vs Cruz Azul: el resurgir rojinegro

El comienzo del torneo Apertura 2023 para el cuadro rojinegro comenzará en calidad de local ante Cruz Azul en uno de los duelo más interesantes de esta jornada #1. El Estadio Jalisco será testigo de un emocionante que reencontrará antiguos rivales del certamen anterior.

Rojinegros y celestes son dos equipos históricamente muy populares en nuestro país, hace un año los locales volvieron a tocar la gloria después de 70 años sin título, bajo las ordenes de Diego Cocca se proclamaron bicampeones del fútbol mexicano.

¿Recuerdan nuestro último enfrentamiento vs. Cruz Azul? 🤔 Pues lo ganamos con este golazo del Huevo 🔥



Y este sábado nos volvemos a ver las caras en El Jalisco 🏟 ¡Acompáñanos en el primer partido del AP23!



🎟 en https://t.co/uHQEnNmF1I pic.twitter.com/scPHKqxbNN — Atlas FC (@AtlasFC) June 27, 2023

Por su parte, el cuadro capitalino lleva un tiempo sin volver a ser protagonista en la competencia, he tenido momentos buenos desde su última consagración en 2020, pero el equipo ha ido de más a menos. Entrenadores han pasado, pero el resultado sigue siendo el mismo.

Para este arranque ambos equipos se han reforzado, han tenido altas y bajas en sus respectivos conjuntos, unos más importantes que otros. Del lado rojinegro se tuvieron las bajas de Alberto Ocejo, Diego Barbosa y Alejandro Gómez. Pero en cambio, arribaron a la institución Rivaldo Lozano, Mateo Ezequiel García y Eduardo Aguirre.

Por la escuadra cementera tuvo un cambio radical en su plantilla, se deslindó de elementos que llevaban años en la entidad y comenzó una reestructuración que aspira a tener buenos resultados en un tiempo. Nombres como Jesús Corona, Rafael Baca, Julio Cesar Dominguez ya no forman parte de la institución para este semestre.

¿Cómo llegan Atlas y Cruz Azul?

La última participación del conjunto local en la competición domestica fue en el enfrentamiento que sostuvieron ante Chivas, en la llave de Cuartos de Final del Clausura 2023, donde no lograron estar a la altura y quedaron eliminados.

Para esta primera jornada es incierto si el estratega Benjamín Mora contará con plantel completo, luego de lo comentado con respecto a la situación de Julián Quiñones, quien podría ser traspasado al Club América. A su vez, el club ha trabajado con intensidad estas últimas horas para poder incorporar a otro jugador que sustituya a Quiñones en el ataque, Juan Manuel Zapata se incorporará a la escuadra proveniente del fútbol colombiano.

Foto: Imago7

La última vez que se vió al conjunto cementero fue en la fase de repechaje el pasado certamen, en aquel enfrentamiento se toparon con los rojinegros, quien atravesaba un buen momento futbolístico y fue capaz de derrotarlos con un solitario gol en el Estadio Azteca.

La escuadra cementera no podrá contar con plantel completo, ya que muchos de sus refuerzos aún no han reportado, esto debido a que se encuentran en compromisos internacionales con sus respectivas selecciones. Carlos Rodriguez y Uriel Antuna no podrán estar esta primera jornada, así mismo Juan Escobar no estará por lesión.

Foto: Imago7

Jugadores destacados

Brian Lozano | El extremo uruguayo llegó el torneo anterior para defender los colores rojinegros y se ha consolidado en el esquema de Mora, se ha vuelto un hombre indispensable y su calidad habla por si mismo. Será un jugador diferencial para este semestre, las oportunidades ofensivas que tengan los locales pasarán por sus pies.

Carlos Rotondi | El jugador argentino llegó el torneo pasado al club, con sus buenas actuaciones se ganó el cariño de la afición y ser un hombre indispensable en el esquema de Ferreti, las oportunidades ofensivas que tengan los visitantes pasarán por sus pies. Si las lesiones lo respetan podría ser el hombre más destacado.

Foto: Periódico AM

Posibles Alineaciones

Atlas: Camilo Vargas; Luis Reyes. Hugo Nervo, Gaddi Aguire, José Abella; Aldo Rocha, Jeremy Márquez y Mauro Manotas; Julio Furch, Brian Lozano y Eduardo Aguirre.

Cruz Azul: Sebastián Jurado, Rodrigo Huescas, Carlos Salcedo, Carlos Vargas, Ignacio Rivero, Erik Lira, Alonso Escoboza, Moisés Vieira, Carlos Rotondi, Christian Tabó, Diber Cambindo.

Antecedentes

Entre ambos han sostenido 67 enfrentamientos, siendo el conjunto cementero quien cuenta con 34 victorias, mientras que en solamente 20 ocasiones los rojinegros se han alzado con la victoria.

En los más recientes duelos entre los dos solamente han empatado uno de ellos, mientras que en los otros cuatro cada uno se llevó dos victorias.