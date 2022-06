El "Bicho" no pudo contra Sarmiento en Junín

Los dirigidos por Gabriel Milito no mostraron el mejor de sus rendimientos y cayeron ante un “Verde” que se limitó a cerrarse y contragolpear, de esa forma llegó el único gol de la tarde. Fausto Vera fue la figura de la visita, clave en el juego y uno de los pocos que se animó a rematar desde afuera del área ante una defensa en bloque rival.

Para este partido, el “Semillero del Mundo”, nuevamente, contó con varias ausencias que no hicieron que modifique el sistema, pero si tuvo menos jerarquía en sus líneas. En la defensa faltaron Kevin Mac Allister y Miguel Torrén, dos titulares indiscutidos, mientras que en la delantera no estuvo Gabriel Ávalos, goleador del equipo, por encontrarse en una gira con el seleccionado paraguayo y Nicolás Reniero, que solía ocupar la posición de centro delantero, en caso de que el ex Patronato no esté disponible.

El encuentro comenzó con un Sarmiento con las ideas claras y con un 3-5-2, igual que Argentinos Juniors,, para contrarrestar los movimientos rivales. La idea que propuso Israel Damonte para el dueño de casa fue neutralizar los circuitos internos de los dirigidos por Milito y encerrar a Thiago Nuss, la figura del partido anterior que le generó varios problemas a Aldosivi. El primer tiempo no tuvo muchas llegadas a las áreas y los arqueros, prácticamente, no fueron exigidos ya que solo hubo dos tiros al arco y los dos fueron del “Verde”. En el minuto 37, y tras agarrar al “Bicho” mal parado, Jonathan Torres condujo la contra que culminó con el golazo del “Licha” López. El ex Racing recibió dentro del área un buscapié y picándola venció la valla de Federico Lanzillota estableciendo el 1-0. Sin más acciones claras, terminó el capítulo inicial.

El complemento fue más de lo mismo, Argentinos Juniors con la pelota sin poder romper el cerrojo defensivo rival y Sarmiento apostando a liquidar la tarde con un contraataque. Al igual que en la primera parte, la posesión fue 70-30 a favor de la visita que no supo aprovechar esta superioridad. El cambio significativo fue que, a partir de la desesperación del “Bicho” y la tranquilidad de los juninenses, los de La Paternal remataron muchas veces más, 14 específicamente de los cuales solo tres fueron al arco.

Nuevamente, el “Tifón de Boyacá” no supo qué hacer con la excesiva tenencia del balón ya que le fue casi imposible atravesar los nueve jugadores verdes que evitaban el avance rival. Mala tarde de todo el equipo que no pudo imponerse ante el planteo táctico de Damonte y se vuelve a capital con las manos vacías.

El jueves desde las 19, Argentinos Juniors recibirá en el Diego Armando Maradona a Independiente por la tercera jornada de la Liga Profesional de Fútbol.

Síntesis

Sarmiento: Sebastián Meza; Jean Pierre Rossi, Manuel Guanini, Gastón Sauro, Federico Rasmussen, Yair Arismendi; Lucas Castro, Emiliano Méndez, Sergio Quiroga; Jonathan Torres y Lisandro López. DT: Israel Damonte.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Luciano Sánchez, Marco Di Cesare, Lucas Villalba; Thiago Nuss, Matías Galarza, Fausto Vera, Gabriel Florentín, Mariano Bittolo; Gabriel Carabajal y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 37’ Lisandro López (SAR).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ David Zalazar por Mariano Bittolo y Mateo Coronel por Gabriel Carabajal (ARG); 13’ José Herrera por Thiago Nuss (ARG) y Harrinson Mancilla por Emiliano Méndez (SAR); 17’ Gonzalo Bettini por Jean Pierre Rosso (SAR); 25’ Luciano Gondou por Lisandro López, Julián Brea por Sergio Quiroga, Manuel García por Lucas Castro (SAR) y Lautaro Ovando por Matías Galarza (ARG); 36’ Luciano Gómez por Luciano Sánchez (ARG).

Amonestados: En el segundo tiempo, 9’ Lucas Castro (SAR); 11’ Thiago Nuss (ATG); 35’ Harrinson Mancilla (SAR); 44’ Julián Brea (SAR).

Expulsados: NO HUBO

Estadio: Eva Perón

Árbitro: Andrés Merlos