Jogo Argentina e Holanda na Copa do Mundo 2014

Encerramos por aqui nossa transmissão. Após um empate em 0 a 0, a Argentina bateu a Holanda nos pênaltis por 4 a 2. A Argentina agora enfrentará a Alemanha no Rio de Janeiro, na busca pelo tricampeonato.

19:48 Após um jogo com poucas chances de gols, A Argentina garantiu sua classificação para a Copa do Mundo e irá enfrentar a Alemanha. Após 24 anos, a Argentina voltará para uma final de Copa do Mundo.

GOOOOOOOOOOOOL DE MAXI!!! ARGENTINA ESTÁ NA FINAL DA COPA DO MUNDO DE 2014!! HOLANDA 2X4 ARGENTINA.

Maxi Rodriguez pode garantir a classificação.

GOOOOOOOL DE KUYT. Holanda 2x3 Argentina.

Kuyt na cobrança.

GOOOOOOOOOOL DE AGUERO. Holanda 1x3 Argentina

Aguero na bola.

DEFEEEEEEEEENDEU ROMERO!!!! HOLANDA 1X2 ARGENTINA.

Sneijder na cobraça.

GOOOL DA ARGENTINA; Holanda 1x2 Argentina.

Garay é na bola.

GOL DE ROBBEN. Holanda 1x1 Argentina.

Robben na cobrança.

GOOOL DE MESSI. Holanda 0x1 Argentina.

Messi na cobrança.

DEFENDEU ROMERO. Goleiro argentino dá o primeiro passo.

Vlaar cobrará a primera.

ACABOU!! TEREMOS COBRANÇAS DE PÊNALTIS.

14' KUYT!!! Jogador recebe bola na entrada da área e explode na zaga;

13' Robben faz boa jogada e Mascherano consegue afastar.

11' CILLESSEN!!! Messi faz cruzamento para Maxi Rodriguez, jogador bate de primeira e goleiro faz a defesa.

09' SALVA CILLESSEN!! Palacio recebe lançamento e tenta de cabeça, Cillessen consegue fazer defesa para salvar Argentina.

07' Maxi tenta cruzamento e Vlaar consegue travar mais uma.

05' De Vrij tenta o chute de fora da área, bola passa sem perigo para Romero.

03' Aguero tenta tabela com Palacio, mas o atacante da argentina estava marcado.

02' Zabaleta sofreu uma falta dura e está sendo atendido no gramado.

00' Começa o segundo tempo da prorrogação.

ACABA O PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO

15' Palacio faz grande jogada e cruza para área, Jaanmat consegue afastar.

15' Jogo continua com poucas chances de gol.

14' Cartão amarelo para Huntelaar. Jogador holandês fez falta dura em Mascherano.

12' Robben tenta passar por Zabeleta, jogador pede falta e juiz manda seguir.

9' Substituição na Argentina. Entra: Maxi Rodriguez. Sai: Lavezzi.

9' Rojo tenta o cruzamento e sai para muito longe.

8' Robben tenta o chute e bola sai em cima de Romero.

6' Robben faz grande jogada e passa por três, zaga da Argentina afasta o cruzamento.

5' Substituição na Holanda. Entra: Huntelaar. Sai: Robben,

4' Times se mostram muito cansados até o momento.

3' Kuyt tenta lançamento, bola saiu muito forte.

0' Começa o primeiro tempo do tempo extra.

ACABA O TEMPO REGULAR, VAMOS PRA PRORROGAÇÃO

45+2 Jaanmat recebe bola na lateral, porém o banderinha já sinalizava impedimento.

44' MASCHERANO SALVA A ARGENTINA!! Robben sobra sozinho na área, Mascherano chega para travar o que seria o gol da classificação da Holanda.

42' Mascherano avança com espaço, na hora do passe, Vlaar consegue cortar.

41' Robben faz boa jogada na parte lateral do campo, Demichelis chega para afastar.

40' Wijnaldum tenta sair em contra-ataque e Rojo faz a falta.

38' Rojo tenta o chute de fora da área, Cillessen fica com a bola.

37' Robben tenta cruzamento para Van Persie, Romero chega para agarrar a bola.

35' Substituição dupla na Argentina. Entram: Palacio e Aguero. Saem: Enzo Perez e Higuaín.

34' Bola fica viva dentro da área e Rojo chega pra afastar.

31' Sneijder tenta levanta a bola na área e cruzamento sai totalmente ruim.

29' NA REDE PELO LADO DE FORA!! Enzo Perez disparou em velocidade e fez cruzamento para Higuaín, bola bate na rede pelo lado de fora.

28' Robben toca para Jaanmat, lateral faz o cruzamento para Van Persie. Atacante holandês estava impedido.

28' Kuyt tenta inverter a jogada, mas o passe saiu muito errado.

27' Messi levanta a bola para área, mas cruzamento saiu totalmente errado.

25' Lavezzi clareia e finaliza em cima de Ron Vlaar.

23' Janmaat recebe atendimento fora do gramado, jogadores está sentindo muitas dores.

21' Messi tenta avançar e Vlaar faz o corte novamente.

20' Holanda continua trocando muitos passes.

17' Janmaat e Biglia dividiram a bola, jogador argentino ficou sentindo e recebe atendimento.

16' Substituição na Holanda. Entra: Clasie. Sai: De Jong.

14' Kuyt faz o cruzamento e Romero faz defesa tranquila.

12' Lavezzi cruza para Higuaín, zaga da Holanda ganha pelo alto.

10' Messi recebe bom passe na entrada da área, Vlaar chega pra cortar.

09' Robben avança em velocidade, Lucas Biglia chega para desarmar o holandês.

08' Higuaín faz falta em De Jong, jogadores discutem no gramado.

05' Impedido!!! Messi recebe lançamento, mas estava em posição irregular.

04' Na cobrança da falta, Sneijder bateu longe do gol.

03' Cartão amarelo para Demichelis. Jogador fez falta em Robben e recebeu o cartão.

02' Holanda começa o segundo tempo trocando passes.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

18:02 Alteração na Holanda. Entra: Janmaat. Sai: Martins Indi.

17:53 No primeiro tempo, tivemos a marcação muito forte e poucas chances de gols. As chances mais claras foram criadas pela a Argentina. Porém, os times encontram muitas dificuldades para conseguir criar boas chances na partida. (Foto: Divulgação/Fifa)

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO NA ARENA CORINTHIANS

45+1' Messi faz um passe perfeito para Rojo, o lateral tentou fazer o cruzamento para Higuaín, mas o passe acabou saindo com muita força.

45' Dois minutos de acréscimo.

45' Messi levanta a bola na área e Cillessen faz defesa tranquila.

43' CARTÃO AMARELO PARA MARTINS INDI. Zagueiro holandês fez falta em Lionel Messi e recebeu a punição.

40' Holanda agora é quem tem dificuldades contra a pressão da Argentina no campo de ataque.

38' Sneijder continua sentindo muitas dores e rebe o atendimento fora do gramado.

37' Indi faz uma falta dura em Messi, holandeses pedem cartão amarelo.

36' Demichelis faz falta dura e Sneijder fica caído no gramado.

34' Messi lança bola para Higuaín, porém o atacante estava impedido.

32' Em falha da defesa holandesa, bola sobra para Van Persie e Mascherano consegue recuperar a posse para os argentinos.

31' De Vrij desviou a bola de cabeça e deixou Van Persie livre, porém, o defensor estava adiantado na hora que recebeu o passe.

30' Robben tenta jogada individual e Demichelis consegue afastar.

27' Jogo muito equilibrado no momento.

25' Mascherano se chocou com Wijnaldum e está sendo atendido no gramado.

23' Em cobrança de escanteio, Garay cabeceia e bola sai para a tiro de meta. Vlaar acertou a cabeça do zagueiro argentino na tentativa de afastar a bola.

23' Lavezzi faz grande jogada individual e tenta o cruzamento, que não encontra ninguém.

21' Van Persie tenta tabela com Kuyt e Garay chega para afastar.

18' Zabaleta recebe lançamento de Enzo Perez, lateral faz cruzamento na área para Higuaín e zaga holandesa afasta.

15' Sneijder tenta laçamento longo para Kuyt e bola sai direto para a linha de fundo.

14' CILLESSEN!!!!! Messi cobra a falta com muita força e o goleiro consegue aplicar uma bela defesa.

13' Enzo Perez recebeu belo lançamento de Higuaín, jogador argentino recebeu uma falta na entrada da área.

12' SNEIJDER!!! Mascherano consegue roubar a bola e sai jogando errado, Sneijder arrisca o chute de fora da área e bola sai pela linha de fundo.

10' Lavezzi levanta a bola para a área e defesa holandesa consegue cortar de cabeça.

9' Lionel Messi recebe na entrada da área e Kuyt consegue fazer o corte.

7' Holanda vai trocando passes e mantendo a posse de bola.

6' Kuyt faz o lançamento para Arjen Robben, bandeirinha marcou impedimento.

5' Robben tenta o cruzamento e Mascherano consegue travar.

2' Wijnaldum tenta lançamento para Kuyt e bola sai para linha de fundo.

2' Enzo Perez tenta arranca e bola é cortada pela zaga.

COMEÇA O JOGO NA ARENA CORINTHIANS

17:00 Um minuto de silêncio para Alfredo Di Stéfano.

16:56 Vez do hino nacional da Argentina, hoje o país comemora a sua independência.

16:55 Hino da Holanda é executado no momento.

16:54 Times já vão entrando no gramado da Arena Corinthians.

16:40 Disposição tática dos times . (Foto: Divulgação/Fifa)

16:32 Os jogadores já fazem o aquecimento na Arena Corinthians.

16:16 Foto interna do vestiário da Argentina. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:15 Vestiário da Holanda está preparado. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:11 Holanda também já está escalada: Cillessen; Kuyt, De Vrij, Vlaar, Martins Indi, Blind; De Jong, Wijnaldum, Sneijder; Robben, Van Persie.

16:10 Argentina confirmada: Romero, Garay, Zabaleta, Demichelis, Rojo, Mascherano, Biglia, Perez, Higuaín, Messi, Lavezzi.

PRÉ JOGO: Duelo histórico, Argentina e Holanda brigam pela segunda vaga na final da Copa do Mundo

15:29 Comparação entre Van Persie e Messi. (Foto: Divulgação/Fiffa)

Robin van Persie: a queda de rendimento do goleador holandês

FIQUE DE OLHO: Wesley Sneijder, meio-campista da Holanda. Um jogador conhecido no futebol mundial, Sneijder vem fazendo boas apresentações pela seleção. Após fazer gol contra o México, o jogador foi importante e criou muitas jogadas importantes na partida contra a Costa Rica. Sneijder tem grande inteligência nos passes e pode ser o grande articulador de jogadas da Laranja Mecânica. (Foto: Divulgação/Fifa)

FIQUE DE OLHO: Lucas Biglia, volante da Argentina. Lucas conquistou a posição no time titular, ganhando do experiênte volante Fernando Gago. O técnico Alejandro Sabella elogiou a velocidade do volante e tomou a decisão de colocar o jogador entre os 11 iniciais. Biglia foi vem sendo uma arma importante no meio-campo da argentina, conseguindo conduiz o meio-campo de maneira melhor que Fernando Gago. (Foto: Getty Images)

14:41 Com capacidade para 61 mil pessoas, a Arena Corinthians será o palco do jogo Holanda e Argentina. O estádio localizado em São Paulo e foi responsável pela abertura da Copa do Mundo no Brasil, que aconteceu na partida entre a seleção brasileira e a croata. O Itaquerãoespera receber um grande público para a partida que acontece logo mais. (Foto: Getty Images)

14:40 Para apitar a partida, a Fifa escolheu turco Cüneyt Çakir, de 37 anos, para comandar a partida. Essa será a terceira partida apita pelo árbitro, que esteve presente na partida entre Brasil e México e Argélia e Rússia. Çakir iniciou sua carreira internacional em 2006. O árbitro esteve na final do Mundial de Clubes em 2012, na final disputada entre Corinthians e Chelsea. Outra competição importante no curriculum do juiz é a Uefa Euro 2012, onde ele esteve presente em uma semifinal da competição. Cüneyt Çakır será auxiliado pelos compatriotas Bahattin Duran e Tarik Ongun, o quarto árbitro será o sueco Jonas Eriksson. (Foto: Divulgação/Fifa)

14:40 Sabella se disse orgulhoso por chegar na semifinal do torneio: "Já disse que sempre pensamos mais do que somos. Vamos tentar ganhar a partida e chegar na final. Nunca vamos nos conformar, mas também não sentimos frustração. Esse grupo de jogadores já ganhou. Vamos ver se ganhamos mais. Já cruzamos a fronteira, como disse. Estou orgulhoso desse grupo. Vamos acompanhá-los para chegar um pouco mais adiante."

14:38 O jogador do Barcelona também falou sobre a atitude de Louis van Gaal ao substituir os goleiros: "Quem sou eu para avaliar o trabalho de um treinador como o Van Gaal? Ele está ali para isso. Não conheço um treinador que tome uma atitude para perder o jogo, ainda mais numa partida de Copa do Mundo. Tanto ele sabia o que fazia que o goleiro foi bem em todas as bolas e pegou dois pênaltis", disse Mascherano.

14:35 Mascherano disse esperar uma partida difícil: "Esperamos que seja ainda mais difícil que a Bélgica, não apenas pela qualidade individual, mas pela experiência. Sabem o que é uma semifinal. Vão querer revanche do que aconteceu há quatro anos (derrota para a Espanha na final). É uma equipe com grandes individualidades e muito experiente, que chegou à final do Mundial passado e tem fome. Deve ter sangue nos olhos pelo que aconteceu no Mundial passado"

14:33 O treinador também falou sobre sua influência na semifinal da competição: "A influência do técnico é apenas um meio para os jogadores atingirem seus objetivos. São eles que precisam resolver em campo. Nosso papel é fazer escolhas, às vezes em questão de segundos. Mas o fim cabe aos jogadores, e não ao técnico."

14:32 O técnico Louis van Gaal falou sobre a importância de anular Lionel Messi na partida: "Em algum momento, Messi foi eleito o melhor do mundo, não foi? Isso não acontece por nada, é por uma razão. Se ele marcou tantos gols, claro que isso mostra que ele tem um valor. No momento mais difícil de um jogo, ele sempre consegue solucionar alguma coisa. Na seleção, porém, ele tem tido dificuldades. Queremos interromper sua ação."

14:31 O volante completou: "Fomos uma equipe muito compacta, com linhas bem definidas e poucos espaços para a Bélgica contragolpear. E a principal qualidade deles era exatamente essa, como é a da Holanda, por conta da qualidade de seus jogadores. Mas conseguimos fechar os espaços pelo meio, dificultamos ao máximo a passagem deles pelas nossas linhas e forçamos os chutes de longe dos centrais (Witsel e Fellaini)".

14:30 Os rápidos contra-ataques da Holanda é motivo de preocupação para Javier Mascherano: "A Holanda é a equipe de melhor contra-ataque na competição. Correndo, eles são mais rápidos e mais fortes do que a gente. Então é importante termos a bola, termos o controle do jogo. Não podemos dar espaço", disse o volante.

14:28 Van Gaal elogiou o time adversário, mas disse que o time não ataca muito: "A Argentina tem um excelente time, com grandes qualidades individuais, como Messi. Mas não está sempre atacando. Só vi até os cinco minutos do segundo tempo do jogo contra a Bélgica e vi que a Argentina teve o jogo a seu favor só no começo. Depois, a Bélgica dominou, foi bem melhor. Mas não fez gol"

12:27 Porém Van Gaal ainda espera o resultado de novos exames para saber se pode contar com o volante: "Não tenho ideia. Não tenho a menor ideia. Ele tentou hoje, vamos ter de aguardar. Vamos ver como vão ficar as coisas amanhã. Temos de aguardar a resposta. Se for boa, o milagre terá ocorrido", disse o treinador.

14:26 De Jong é a novidade no lado da Laranja Mecânica. O jogador sofreu uma lesão na virilha direita e correu riscos de ficar fora da Copa do Mundo. Buscando recuperação, o volante poderá ser uma opção para marcar Lionel Messi.

14:23 Na Holanda, a grande baixa é Ron Vlaar. O zagueiro do Aston Villa deixou o hotel onde a seleção holandesa estava hospedada com uma proteção no joelho e virou dúvida para a partida contra a Argentina.

Di María lesionado força Argentina a buscar alternativas, e Messi um novo coadjuvante

14:21 Sem Di María, Sabella vai buscando as opções para substituir o jogador. Na partida contra a Bélgica, Enzo Peréz substituiu o jogador e conseguiu fazer uma bela apresentação. Após o fim do jogo, o jogador ressaltou a partida: "Tive a sorte de estrear numa circunstância tão decisiva e num momento complicado de entrar, quando ainda estava frio. Tenho um sentimento de felicidade incrível dentro de mim. Mas, claro, também fico triste por saber da lesão do Di María", disse Pérez. (Foto: Divulgação/Fifa)

Alejandro Sabella começa a pensar no substituto de Di María

14:19 Sergio Agüero segue como dúvida para a Argentina. O atacante sofreu um lesão contra a Nigéria e ficou de fora das últimas duas partidas. Nesta semana, Kun Agüero treinou normalmente e pode voltar ao time principal.

14:17 A Argentina teve uma grande baixa no jogo contra a Bélgica: Ángel Di María se machucou e está vetado para a disputa da semifinal.

14:16 O futebol argentino teve uma triste notícia nesta semana: Alfredo Di Stéfano morreu aos 88 anos. Os jogadores argentinos lamentaram a perda do ídolo nas redes sociais.

14:13 As seleções disputaram a final da Copa do Mundo de 1978. A Holanda contava com um geração que marcou o futebol. A Argentina, por sua vez, contava com a força de sua torcida e com o incrível talento de Mario Kempes, e ele brilhou na partida. Kempes abriu o placar logo aos 38 minutos de jogo, Nanninga conseguiu empatar para os holandeses aos 82 minutos. A partida foi para a prorrogação, Kempes marcou novamente e Bertoni deu números finais ao placar. (Foto: Divulgação/Fifa)

14:11 A última vez que as seleções se enfrentaram foi em 2006, pelo Grupo C da Copa do Mundo. A partida realizada na Commerzbank Arena, em Frankfurt, terminou em um empate sem gols.

14:10 Krul comemorou bastante a boa atuação nos pênaltis: "Não estou nem entendendo o que aconteceu. Estou o tempo todo sentado, ai você tem que atuar, você está na semifinal, pega dois pênaltis. Trabalhamos por sete semanas pra chegar aqui, você vê que precisa de todo mundo, dos 23 jogadores, é realmente fantástico. Quando entrar no vestiário, não vou estar tão calmo, vou pirar. Não é normal, é fantástico".

14:09 A Holanda sofreu para conseguir a classificação diante a surpreendente Costa Rica. Apesar de três bolas na traves, os Ticos conseguiram segurar o resultado e a partida ganhou roteiro dramático nas penalidades: o goleiro Tim Krul entrou na partida apenas para a disputa de pênaltis, tendo defendido duas cobranças e se tornando herói da partida. (Foto: Divulgação/Fifa)

14:08 Após ser eleito o melhor em campo, Higuaín mira a final da competição: "Há muitos anos (24) não chegávamos nas semifinais. Estou muito feliz. Esse grupo merece isso. Temos que pensar jogo por jogo. Conseguimos chegar nas semifinais. Agora temos que tratar de ir à final".

14:07 Para chegar na semifinal, a Argentina precisou passar pela forte geração belga nas quartas. Os argentinos tiveram o domínio de grande parte da partida, mas a seleção da Bélgica conseguiu levar perigo em certos lances. Ainda no primeiro tempo, Higuaín fez um belo gol e garantiu a vitória dos argentinos. (Foto: Divulgação/Fifa)

14:05 Depois de 24 anos sem saber disputar uma semifinal da maior competição de futebol do mundo, a Argentina está de volta. Na última vez que esteve na semifinal, a Argentina venceu a Itália nas semifinais e se classificou para a final.

Argentina: abundância ofensiva, escassez defensiva

14:04 A Holanda disputará sua quinta semifinal em Copas do Mundo. A Laranja Mecânica venceu em três oportunidades das quatro disputadas até o momento. A última vez presente foi em 2010, quando a Holanda venceu o Uruguai pelo placar de 3 a 2.

Holanda: van Gaal busca renovação para fazer história no Brasil

14:02 Buscando chegar na final da competição, Argentina e Holanda se enfrentam neste sábado. As seleções prometem cravar uma batalha emocionante na semifinal da competição. Com duas seleções experiêntes e muita tradição em campo, o duelo entre as seleções promete uma grande partida.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Holanda x Argentina, partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 17h, na Arena Corinthians, em São Paulo.