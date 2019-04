Guardiola dá aval para Hart deixar o Manchester City; Claudio Bravo segue na mira do clube

Titular da Seleção Inglesa na Eurocopa 2016, o goleiro Joe Hart parece estar fora dos planos de Pep Guardiola no Manchester City. O arqueiro, de 29 anos, foi preterido pelo comandante na estreia da Premier League e, segundo o próprio técnico, tem a liberdade para negociar sua saída dos Citizens caso esteja insatisfeito.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (19), Guardiola foi enfático ao ser questionado sobre uma possível transferência de Hart, que não teria ficado satisfeito com a saída do time titular: “Sim, claro [que ele pode deixar o clube]. Eu quero a felicidade dos meus jogadores. Eu não quero que os atletas permaneçam aqui se eles não querem ficar”.

Um dos empecilhos para Hart trabalhar com Guardiola no City seria, segundo rumores da imprensa inglesa, a falta de qualidade para atuar com os pés. O técnico tem por princípio fazer seus times praticarem uma saída de bola sem chutões para frente, e esse não seria o melhor fundamento de Hart. Agora, neste início de temporada, o dono da meta da equipe inglesa tem sido o argentino Willy Caballero.

As especulações da imprensa estrangeira trazem que há quatro clubes interessados em contar com Hart: Borussia Dortmund, Everton, Liverpool e Sevilla. O jornal britânico The Sun afirma, por sua vez, que o City não aceita emprestar o arqueiro, cujo tem contrato com a agremiação até junho de 2019. Portanto, o clube que quiser contratar Hart terá que desembolsar £ 30 milhões.

Claudio Bravo

O Manchester City estaria se movimentando no mercado para assinar com o goleiro do Barcelona, Claudio Bravo. A mídia espanhola dá conta nos últimos dias de que o arqueiro chileno estaria forçando sua saída do time catalão. O periódico Sport, inclusive, relatou na última segunda-feira (15) que Bravo já teria entrado em acordo com os Citizens. A chegada do chileno ao City facilitaria ainda mais a saída de Hart.