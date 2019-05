Bayer Leverkusen e Schalke 04 vencem seus jogos e avançam na Copa da Alemanha

Pela segunda rodada da Copa da Alemanha 2017-2018, Bayer Leverkusen e Schalke 04 entraram em campo com o objetivo de mandarem as zebras e façanhas dos adversários de menor porte para longe. Sem fazer muito trabalho, as duas equipes bastante tradicionais e da elite do futebol alemão venceram seus jogos diante de Union Berlin e Wehen Wiesbaden, na tarde desta terça-feira (24) e seguem na segunda competição mais importante do território germânico.

Bayer Leverkusen 4-1 Union Berlin

Na BayArena, o Bayer Leverkusen goleou o Union Berlin, da 2. Bundesliga, por 4 a 1. O primeiro tempo foi bastante travado, mas os Leões abriram o placar com tento marcado por Julian Brandt. No segundo tempo, o jogo ficou mais fácil para os donos da casa, que conseguiram aumentar a vantagem e transformar a vitória em goleada. Embora Daube empatasse no começo da etapa final, Lucas Alario, o brasileiro Wendell – em cobrança de pênalti – e Aránguiz – nos acréscimos – garantiram o triunfo da equipe leonina.

Foto: Divulgação|Schalke 04

Wehen Wiesbaden 1-3 Schalke 04

Na Brita-Arena, em Wiesbaden, o Schalke 04 não teve dificuldades nem sustos para impor seu poderio e vencer a equipe da casa, o Wehen Wiesbaden, clube que disputa a 3. Liga. Os Azuis Reais abriram vantagem na primeira etapa e venceram por 3 a 1. Com duas assistências de Oczipka, Di Santo e Burgstaller fizeram os dois primeiros gols do confronto. Na etapa complementar, Mintzel marcou contra o próprio gol e aumentou a vantagem da equipe de Gelsenkirchen. Na reta final, Blacha diminuiu, seis minutos depois de entrar em campo e deu números finais ao jogo.

Foto: Divulgação|SC Paderborn

Paderborn 2-0 Bochum

Outro duelo que aconteceu no começo da tarde desta terça-feira (24) foi entre Paderborn e Bochum. As equipes, que já estiveram na primeira divisão nacional tempos atrás, mediram forças na Benteler Arena. Melhor para os donos da casa, que venceram por 2 a 0. Michel abriu o placar logo aos sete minutos de jogo e sustentou a vantagem durante todo o primeiro tempo. No segundo tempo, o Bochum teve a oportunidade de empatar e voltar à briga pela vaga na próxima fase da DFB-Pokal, mas Bastians desperdiçou penalidade máxima. Na reta final da partida, o Paderborn aproveitou a superioridade em campo – Gyamerah foi expulso – e sacramentou a vitória e a classificação com gol marcado por Wassey, aos 40 minutos.