Recordar é viver: há 37 anos, Liverpool e Real disputavam a final da Champions League

No dia 27 de maio de 1981, em Paris, na França, Liverpool e Real Madrid se enfrentavam pela primeira vez em uma final de Champions League. Na ocasião, os Reds venceram a partida com gol de Alan Kennedy. As duas equipes, na época, passavam por fases distintas. O Liverpool era visto como favorito ao título, pois havia ganho o bicampeonato da competição em 1977 e 1978. Já o Real passava por um processo de renovação, e não chegava em uma final continental há 14 anos.

Naquela temporada, tanto Liverpool quanto Real Madrid não fizeram campanhas brilhantes em seus respectivos campeonatos nacionais. Os Reds ganharam a Copa da Liga, porém foram eliminados na Copa da Inglaterra e terminaram na quinta colocação do Campeonato Inglês. O Real, por sua vez, viu sua sequência de três títulos do campeonato espanhol ser encerrada, e ainda amargou uma eliminação precoce nas quartas de final da Copa do Rei.

E se no território nacional nada dava certo para ambos os clubes, a Champions League era a exceção. O Liverpool chegou até a final invicto, com cinco vitórias e três empates, passando inclusive pela tradicional equipe do Bayern de Munique, da Alemanha, na semifinal. Já o Real chegou com seis vitórias, um empate e uma derrota, passando pela Internazionale, da Itália, na semifinal.

A partida não foi empolgante, as duas equipes estavam preocupadas em se impor fisicamente, com muitas entradas duras. O Real se armava para o contra-ataque, porém era Liverpool quem criava mais chances. Aos 82 minutos, Alan Kennedy, que era duvida para a partida, marcou o gol que decretou o terceiro título continental dos Reds.

Curiosamente, as atuais equipes estão em momentos invertidos em relação àquela época. O Real é o grande favorito, pois é o atual bicampeão da competição. E o Liverpool vem com um grande jejum de 28 anos sem ganhar o campeonato nacional, e há dez anos não chegava em uma final de Champions.

A final deste ano ocorrerá nesse sábado (26), em Kiev, na Ucrânia, às 15h45 (de Brasília).