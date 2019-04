Torcida colombiana faz despedida calorosa para seleção antes da Copa

Antes da viagem à Europa, para finalizar a preparação à Copa do Mundo, a Federação Colombiana organizou um jogo de confraternização para uma aproximação dos jogadores com os fãs. No dia 1° de junho, a Colômbia disputa partida contra o Egito, na Itália. Ainda é estudado um segundo jogo antes do Mundial, mas ainda não foi divulgado o adversário.

No último dia da seleção no país, a equipe não teve adversário, e sim foi disputado um jogo entre dois times formados por jogadores da lista de José Pekerman para a Copa do Mundo. O confronto entre os adversários vestindo os uniformes 1 e 2 da seleção terminou empatado em 1 a 1. A festa contou com show do cantor colombiano Maluma, festa de luzes e jogadores cantando e dançando no palco.

Em entrevistas, os jogadores colombianos se mostraram confiantes em relação à participação da equipe na Copa do Mundo. Destaque na temporada e ídolo no país, o meia James Rodríguez afirmou que a equipe pode superar a campanha da última edição, no Brasil, e pensa que a equipe possa chegar às semifinais da competição.

"Todos queremos mais. Quando se alcança voos altos, sempre se quer melhorar e penso que podemos alcançar às semifinais, ou então à grande final", disse o camisa 10 da equipe.

A Colômbia está presente no Grupo H, ao lado de Japão, Polônia e Senegal. O primeiro confronto será contra a equipe nipônica, no dia 19/6, às 9h. A partida será disputada em Saransk, na Arena Mordovia.