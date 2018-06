Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Irã

Indo jogar apenas o seu quarto mundial da história, o Irã chega para a Copa do Mundo cercado de desconfiança com o desempenho que a equipe pode mostrar. A aposta por uma boa campanha passa pelos pés de Alireza Jahanbakhsh, jogador do AZ Alkmaar, da Holanda.

Campanha nas eliminatórias asiáticas

O Irã fez uma ótima campanha para se classificar para a Copa e chegou na Rússia de forma invicta. O Time do Povo – como é conhecido pelos iranianos – conquistou 12 vitórias e 6 empates, contando a segunda e terceira fase, e obteve um aproveitamento de 77,7%. Um dos melhores da seleção nos últimos tempos.

Os 23 que irão para Rússia

O treinador português Carlos Queiroz definiu os 23 atletas que formariam o grupo no dia 4 de junho. Sem muitas surpresas, o comandante manteve o destaque da equipe, o único asiático a ser artilheiro de uma liga europeia: Alireza Jahanbakhsh. A dupla envolvida em uma polêmica em 2017, por enfrentarem uma equipe israelense, Massoud Shojaei e Ehsan Hajsafi foram confirmados no time. Confira os 23 finais:

Goleiros: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo).

Defensores: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini(Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal).

Meio-campistas: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Atenas), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiacos), Vahid Amiri (Persepolis), Saman Ghoddos (Ostersund FK).

Atacantes: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Karim Ansarifard (Olympiacos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan) e Reza Ghoochannejhad (SC Heerenveen)

O artilheiro iraniano

O atacante de 25 anos Alireza Jahanbakhsh, foi o artilheiro isolado da Eredivisie League na atual temporada. O iraniano fez história ao se tornar o primeiro asiático a se tornar o maior goleador de uma liga europeia. Chegando com status na seleção, o jogador terá a difícil missão de fazer o Irã ter uma boa campanha na Rússia, e levar seu país para as oitavas pela primeira vez na história.

Fique de olho

Vindo de uma boa temporada pelo Olympiacos, o atacante Karim Ansarifard foi o vice artilheiro do campeonato grego. Com 28 anos, o centroavante já não é tão jovem, mas compensa pela experiência em campo. Na atual temporada, Karim Ansarifard marcou 17 gols e ajudou sua equipe a brigar na parte de cima da tabela. Essa foi a sua melhor temporada da carreira, e ele pretende manter a boa fase para guiar o Irã na Rússia.

Carlos Queiroz: o comandante português

No comando da seleção do Irã desde 2011, o treinador vai para sua segunda Copa do Mundo consecutiva pelo Time do Povo – algo que nunca aconteceu na história do país asiático. O entrosamento do técnico com os seus comandados vem rendendo frutos em campo, como classificando sua equipe para o Mundial de forma invicta. Apesar de estar em um grupo difícil, com Espanha, Portugal e Marrocos, o português quer continuar fazendo história com a seleção iraniana e buscará a classificação para às oitavas de final.

Campanha na última Copa do Mundo

A seleção do Irã jogou a Copa de 2014 no Brasil e não fez uma boa campanha em terras brasileiras. Seu grupo era composto por Argentina, Nigéria e Bósnia. Sua estreia foi contra os africanos e empataram em 0 a 0, naquela que veio a ser a primeira partida da seleção sem fazer gols em uma Copa do Mundo. O segundo jogo foi contra a equipe de Messi e companhia, e apesar de segurarem um empate sem gols até os 48 minutos do segundo tempo, Messi marcou no último lance do jogo e garantiu a vitória dos argentinos. A despedida da Copa do Brasil veio contra a Bósnia, em uma derrota por 3 a 1 para os europeus. O gol de marcado por Reza Ghoochannejhad foi o único do Irã na competição.

Para a Copa do Mundo da Rússia 2018, o Irã pretende fazer uma campanha muito melhor que a sua última. Para isso o time comandado por Carlos Queiroz chega com muita esperança de propor bons jogos nesse Mundial. Os jogadores sabem que a missão de enfrentar três boas equipes será difícil, mas seus sonhos de fazerem história são maiores que todas adversidades encontradas.