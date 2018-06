Mbappé faz história, França vence Peru e garante classificação às oitavas de final

Nesta quinta (21), pela segunda rodada da Copa do Mundo, as seleções de França e Peru se enfrentaram em Ecaterimburgo. Com gol de Kylian Mbappé, os franceses bateram os peruanos pelo placar de 1 a 0.

O resultado definiu o futuro das duas seleções no torneio. Os Bleus se garantiram na próxima fase e lideram o Grupo C com 6 pontos. Já os rojiblancos se tornaram a primeira seleção sul-americana eliminada do Mundial, com nenhuma vitória em dois jogos.

Ambas as seleções voltam a campo na próxima na próxima terça (26). O Peru, cumprindo tabela, enfrenta a Austrália no Estadio Fisht, em Sochi, ás 11h. No mesmo horário, a França vai até Moscou, onde pega a Dinamarca no Estádio Lujniki .

Franceses crescem e saem na frente

Em um ritmo lento, a equipe de Didier Deschamps iniciou a partida atrás. O lado esquerdo foi o ponto fraco, com Lucas Hernandez tendo dificuldades para marcar Carrillo. O veloz ponta peruano fez o lateral penar durante os primeiros minutos.

A primeira grande chance da França aconteceu aos 11 minutos. Pogba recebeu de costas, girou e finalizou de longe. A bola quicou e passou ao lado do gol peruano. Aos 15, foi a vez de Giroud aparecer com certo perigo. O atacante fez a parede e escorou para Griezmann, que encheu o pé para boa boa defesa de Gallese.

O Peru teve boa oportunidade de abrir o placar com seu principal jogador, Guerrero. Aos 30, o capitão recebeu bom passe de Cueva e encheu o pé para grande defesa de Lloris, que completou 100 jogos na meta francesa.

Mas a França vinha crescendo no jogo. Com o relógio batendo os 34 minutos, Paolo Guerrero foi desarmado por Pogba, que passou para Giroud. Com certa dificuldade, o centroavante finalizou prensado e a bola encobriu o goleiro, ficando livre para Mbappé marcar.

Mbappé comemora seu primeiro gol em um Mundial (AFP/Getty Images)

A França por pouco não ampliou no fim do primeiro tempo. Em boa tabela de Kanté e Mbappé, a bola sobrou para Griezmann, que achou Lucas Hernandez livre na esquerda. O lateral encheu o pé e obrigou Gallese a espalmar e na sobra, chutou torto, para fora.

Peru peca na hora de definir e é eliminada

O segundo tempo iniciou a mil por hora. Com apenas 5 minutos, o Peru quase igualou o placar. Farfán canetou Griezmann e rolou para Aquino. O meia chutou forte e acertou uma bomba na trave esquerda de Lloris.

Os peruanos precisavam do resultado a todo custo. Aos 28, a seleção sul-americana teve outra ótima chance. Cueva achou Carrillo livre na direita e o camisa 18 cruzou. Farfán, desajeitado, se atacou na bola e deixou ela sair.

Já pensando nas oitavas, Deschamps decidiu poupar seus jogadores. Mbappé e Griezmann saíram para as entradas de Fekir e Dembélé na metade da segunda etapa. O ponta de 19 anos teve boa oportunidade aos 35. Giroud ajeitou de cabeça e o camisa 11 tirou do marcador, finalizando a esquerda do gol de Gallese.

A equipe de Ricardo Gareca até tento uma pressão final, mas tinha dificuldades de infiltrar na área adversária. O placar de 1 a 0 se estendeu até o fim, com a Seleção Peruana sendo eliminada na fase de grupos e os Bleus garantindo a vaga nas oitavas.