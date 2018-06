Com necessidade da vitória para buscar vaga nas oitavas, Islândia enfrenta já classificada Croácia

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª rodada do grupo D pela Copa do Mundo. Disputada em Rostov-On-Don, na terça-feira (26) às 15h no horário de Brasília

A Islândia volta aos gramados nesta terça-feira (26) em uma última chance de avançar às oitavas de final da Copa do Mundo, contra a já classificada Croácia. A partida acontece às 15h no horário de Brasília, na Rostov Arena. Apesar da provável ausência de alguns titulares de peso da Croácia por opção técnica, os jogadores não esperam jogo fácil, principalmente pela qualidade técnica do elenco croata.

Os islandeses chegam pressionados para o confronto. Com somente um ponto conquistado na fase de grupos devido ao empate com a Argentina por 1 a 1 na primeira rodada (jogo que contou com uma defesa de pênalti batido por Lionel Messi) e vindo de uma derrota por 2 a 0 para a Nigéria, a seleção não tem outra alternativa senão a vitória.

A Croácia, pelo contrário, enfrenta os nórdicos super confiantes. Com seis pontos somados em 6 disputados, com vitória por 2 a 0 sobre a Nigéria na primeira rodada e pelo 3 a 0 em cima da Argentina no jogo passado, o time já tem o passaporte carimbado para as oitavas de final do Mundial.

A desesperada Islândia necessita da vitória

A Islândia disputa sua primeira Copa do Mundo. O país, inclusive, com população de aproximadamente 350 mil habitantes se tornou o menos populoso a participar do torneio. O sonho de um inesperado título, entretanto, pode acabar já na fase de grupos.

Por ter somado apenas um ponto por enquanto, a seleção se iguala à Argentina na pontuação e é exatamente o jogo da mesma que os islandeses têm de ficar ligados. A Islândia só poderá respirar aliviada se primeiramente ganhar sua partida contra a Croácia. Mas só isso não é suficiente.

É preciso torcer para que a Nigéria, adversária dos hermanos, perca por pelo menos a mesma diferença de gols da vitória islandesa. Ou seja, caso a Islândia saia vitoriosa por 2 a 0, o time nigeriano também teria de perder pelo mesmo placar no seu duelo. Caso essa hipotética vitória ocorra, a seleção nórdica somaria os mesmos 4 pontos da Argentina, mas teria saldo de gols 0, enquanto os sul-americanos -1.

Há também a chance de as seleções empatarem em tudo: pontos, saldo de gol, gols marcados e confronto direto. Esse fato pode ocorrer com os islandeses vencendo por 2 a 1 e se os argentinos superarem os nigerianos por 2 a 0, por exemplo. Caso isso ocorra, o regulamento da FIFA prevê desempate por uma tabela de pontuação em cima de cartões amarelos e vermelhos. Nessa situação, a Islândia por enquanto avançaria, já que não tem nenhum cartão, enquanto a seleção sul-americana já levou três amarelos.

Apesar de depender de resultado, o capitão Gunnarsson disse que os jogadores não entrarão em campo preocupado com a outra partida que acontece no mesmo horário: “Precisamos fazer nosso melhor e esperar um bom resultado no outro jogo, mas é tudo conosco agora. Eles (a Croácia) são o time mais consistente no nosso grupo, mas se fizermos nosso trabalho e ganharmos nosso jogo, não precisamos nos preocupar com mais nada”, comentou em coletiva.

Croácia quer confirmar primeira colocação

A seleção da Croácia não tem do que reclamar. Com 100% de aproveitamento no grupo D devido duas vitórias de domínio sobre Nigéria e Argentina, o time é líder com 6 pontos e já está com os dois pés nas oitavas de final. Apesar disso, a ideia é consolidar a liderança, já que a seleção nigeriana também pode somar seis pontos caso vença os hermanos.

Apesar de saber que apenas um empate já é suficiente para classificar em primeiro lugar com certeza, o meia Milan Badelj acredita que a partida será como qualquer outra e que o pensamento principal de todos é a vitória: “Vamos jogar para vencer. Sabemos que as pessoas querem que a gente continue jogando bem e siga na competição. Isso nos dá motivação do início ao fim das partidas. Estamos num momento e temos consciência da nossa qualidade, mas não nos iludimos com isso. Não temos tempo de pensar em outros times. Temos que estar focados no nosso jogo. É a única maneira de seguir na competição”, afirmou ele.

Entretanto, exatamente pela comodidade, o técnico Zlatko Dalic garantiu, em entrevista coletiva, que os jogadores pendurados por cartão amarelo, Rakitic, Mandzukic, Vrsaljko, Rebic e Corluka, não irão ser titulares na partida, já que os cartões tomados só são zerados em uma possível semifinal: “Quero a liderança do grupo, mas temos que tomar cuidado porque temos alguns jogadores pendurados. Não vou começar a partida com aqueles que levaram cartão amarelo. É um risco muito grande. Além disso, temos 22 atletas à disposição”, contou o treinador

Com um desempenho tão bom, principalmente na vitória acima da média contra os argentinos, Dalic sabe que tem que conter a ansiedade de seus jogadores e botar os pés no chão: “Estamos orgulhosos, mas não podemos deixar nos levar pela euforia. A partir de agora o mundo está olhando a Croácia de forma diferente. A competição está esquisita. Os favoritos têm tido dificuldade de vencer. Temos que ir passo a passo e acreditar em nós”, finalizou.