Presidente da Fifa defende  Neymar "Vai mostrar suas habilidades no futuro"

O assunto do momento no futebol mundial, além da final da Copa do Mundo, é a discussão sobre Neymar, e o Presidente da FIFA, Gianni Infantino, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), comentou sobre a atuação do atacante brasileiro na Copa.

Mas diferentemente de algumas personalidades do mundo do futebol que criticaram Neymar, Infantino se mostrou bem humorado e saiu em favor do camisa 10.

"Ele é um grande jogador, esta é a primeira coisa a ser dita. Quando eu falo de jogadores talentosos, que nos fazem sonhar, não posso dizer palavras negativas sobre eles. E Neymar é uma dessas lendas de alto nível", disse.

Entre uma fala e outra, Infantino fez alguns segundos de silêncio, começou a rir e continuou.

''Mas claro.... Ele vai mostrar a nós mais de suas habilidades no futuro. Suas verdadeiras habilidades no futebol'', completou.