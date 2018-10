Roma anuncia contratação do meio-campista francês Steven N'Zonzi, ex-Sevilla

Depois da chegada de consagrados nomes, como Cristiano Ronaldo, a janela de transferências do futebol italiano continua muito agitada. Nesta terça-feira (14), a Roma anunciou a contratação do meio campista campeão mundial com a França, N'Zonzi. O volante que estava no Sevilla foi anunciado no Twitter oficial do clube, onde um vídeo mostrava a chegada do jogador à capital italiana.

O francês já realizou exames médicos durante esta manhã e agora só falta assinar com o novo clube. Segundo informações do jornal italiano Sky Sports, a negociação com o Sevilla chegou ao valor de 30 milhões de euros (cerca de R$135 milhões) válido por um período de quatro temporadas.

Steven N'Zonzi tem 29 anos e, antes de vestir a camisa do Sevilla, já atuou pelo Stoke City, Blackburn Rovers e Amiens. Mas foi no clube espanhol onde o jogador se destacou e foi campeão da Uefa Europa League, chegando a seleção francesa, onde conquistou a Copa do Mundo.

Além da chegada do volante francês, o clube da capital italiana ainda contará com alguns reforços na temporada. Como é o caso do meio campista, ex-PSG, Javier Pastore, o atacante Justin Kluivert, que estava no Ajax, e o atacante Grégoire Defrel, que estava atuando pelo Sassuolo.