Willian José marca e Real Sociedad vence Villarreal de virada no El Madrigal

Neste sábado (18), jogando fora de casa, a Real Sociedad bateu o Villarreal por 2 a 1, de virada, estreando com pé direito na La Liga. Willian José e Juanmi marcaram para os visitantes enquanto Gerard Moreno, fez o único gol do "Submarino Amarelo".

Em partida disputada no El Madrigal, o time time visitante começou impondo seu ritmo. Aos cinco minutos, Illarramendi recebeu bom passe de Willian José e finalizou de fora da área, mas sem levar muito perigo ao gol Sergio Asenjo. Logo depois, aos seis, o Villarreal tentou responder, quando Alfonso Pedraza arriscou de fora da área. para a boa defesa do goleiro Gerónimo Rulli.

Mantendo bom ritmo, o Villarreal abriu o placar. Aos 15 minutos, o atacante Gerard Moreno, recebeu passe de Santiago Cáseres, invadiu a área, driblou a zaga e bateu firme de perna esquerda, num chute sem chances para o goleiro.

Enquanto o jogo se encaminhava para o final da primeiro etapa, o Real Sociedad conseguiu o empate. Após uma cobrança de lateral, o argentino Funes Mori, errou um recuo de bola para o goleiro Asenjo, que nada pode fazer ao se ver de frente para o brasileiro Willian José, que encheu o pé, empatando a partida.

Logo no começo do segundo tempo, aos 47, Moreno quase marcou o seu segundo gol na partida. O atacante recebeu bom lançamento em profundidade, tentou driblar Rulli, que saiu de soco na bola, salvando os “Txuri-urdin”.

Aos 70 minutos, o Real Sociedad conseguiu a virada. Juanmi, que havia substituído Rubén Pardo, aproveitou uma sobra de bola, e arriscou com o pé direito de fora da área, acertando um belo chute no canto esquerdo do goleiro Asenjo.

Depois disso o Villarreal até tentou buscar o empate, mas acabou desperdiçando duas boas chances de maneira seguida. Primeiro com Manu Trigueros, aos 77, e depois com Ekambi , aos 78.

Com as chances desperdiçadas, o placar se manteve o mesmo até o final. 2 a 1 para o Real Sociedad, na partida que também marcou o retorno do meia Santi Cazorla, ao futebol espanhol. O meia começou como titular no "Submarino Amarelo", mas acabou sendo substituído por Manu Trigueros, na segunda etapa.

Com a vitória fora de casa, o Real Sociedad, conseguiu seus três primeiros pontos na Liga Espanhola. O time volta a campo na próxima sexta-feira (24), onde enfrentará o Leganés, no Estádio Butarque. Já o Villarreal, joga no domingo (26), contra o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.