André Silva faz hat-trick, Sevilla atropela Rayo Vallecano e começa La Liga com pé direito

Os primeiros 45 minutos foram suficientes para o Sevilla estrear com o pé direito em La Liga. Os visntantes atropelaram o Rayo Vallecano pelo placar de 4 a 1, com gols de Franco Vázquez e André Silva três vezes, além de Embarba para os mandantes. O centroavante português foi o nome do jogo.

Logo aos 14 minutos, o poderoso time hispalense mostrou ao que veio nesta temporada. Kjaer rebateu chutão, Sarabia dominou, tocou em Navas, que cruzou rasteiro para Franco Vázquez, no meio dos zagueiros, tocar de letra para fazer um golaço e abrir o placer em Vallecas.

Avassalador, os Rojiblancos ampliaram o marcador pouco depois. Sergi Gómez descolou excelente passe em profundidade buscando Escudero, que cruzou na medida para André Silva dominar, ajeitar, e estufar as redes de Garcia.

No finaliznho da primeira etapa, já nos acréscimos, a sorte ajudou o Sevilla a criar um elástico placar. Banega cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo, bateu em Mercado e ficou na frente de André Silva, que finalizou no ângulo para fazer o terceiro gol.

Apesar do ritmo do segundo tempo ser outro, deu tempo de mais gols, inclusive do goleador André Silva. Franco Vázquez descolou excelente passe por cima da defesa para o luso ter o trabalho de dominar e finalizar na saída do goleiro e marcar o quarto gol.

O time de Madrid não se rendeu e conseguiu fazer seu único gol na partida, o de honra. Adrian Embarba cobrou penalidade máxima e descontou para o time da casa, dando números finais ao duelo.

O Rayo Vallecano volta a campo no próximo sábado (25), contra o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano, às 15h15. Já o Sevilla recebe o Villarreal no domingo (26), também às 15h15.