Goleiro do Tottenham, Hugo Lloris é preso por dirigir embriagado na Inglaterra

Capitão do Tottenham e titular da seleção francesa no título da Copa do Mundo, o goleiro Hugo Lloris, foi preso na manhã desta sexta-feira, em Londres, por dirigir embriagado.

Segundo informações da imprensa britânica, o atleta de 31 anos teria sido parado pela polícia por volta das 2h20 desta madrugada, sendo submetido ao teste do bafômetro, que constatou a embriaguez.

Após a confirmação do teste, o arqueiro foi encaminhado para delegacia, sendo liberado ainda pela manhã, após a realização de alguns procedimentos padrões e o pagamento de fiança.

De acordo com a Polícia Metropolitana de Londres, Lloris deverá ser julgado no próximo dia 11 de setembro.

Em tom de arrependimento, o goleiro se pronunciou sobre o ocorrido: “Desejo desculpar-me sinceramente à minha família, ao clube, aos meus companheiros de equipe, ao técnico e a todos os torcedores. Beber e dirigir é completamente inaceitável, assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Esse não é o tipo de exemplo que desejo passar",declarou.

Considerado um dos melhores goleiros da Premier League, Lloris chegou ao Tottenham em 2012, tendo defendido o clube de Londres em 254 partidas até então.

Os Spurs voltam a campo na próxima segunda-feira (27), para enfrentar o Manchester United, no Old Trafford. Ao que tudo indica, a situação do jogador deve estar regularizada para que ele entre em campo nesta partida.