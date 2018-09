Lukaku faz dois, Manchester United derrota Burnley e volta a vencer na Premier League

Partida válida pela quarta rodada do Premier League, disputada no estádio Turf Moor, às 12h

INCIDENCIAS : Partida válida pela quarta rodada do Premier League, disputada no estádio Turf Moor, às 12h

Após uma semana internamente conturbada, o Manchester United venceu fora de casa o Burnley, por 2 a 0, nesse domingo (02), no estádio Turf Moor, pela quarta rodada da Premier League. Os dois gols do jogo foram marcados por Lukaku, ainda no primeiro tempo.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Os visitantes começaram a partida com uma postura diferente dos últimos jogos, indo pra cima. Com dois minutos, Alexis Sanchez fez bom passe para Lingard que, na entrada da área, tentou chutar colocado, mas acabou mandando pra fora.

Com um posicionamento mais centralizado, Lingard desperdiçou outra oportunidade, pouco depois, aos nove. Em boa jogada individual, o meia arriscou de fora da área, porém finalizou com muita força e o lance subiu demais.

Os Red Devils ditavam o ritmo do confronto. Além de ter mais posse de bola, a equipe comandada por José Mourinho não era ameaçada. Usando a paciência e esperando pela oportunidade, o United abriu o placar aos 26, com Lukaku. Sanchez recebeu na esquerda e fez um cruzamento perfeito para o belga cabeçar forte e balançar a rede.

Já no fim da primeira etapa, com 43 minutos, a equipe de Manchester chegou ao segundo gol. Fazendo a função de pivô, Lukaku ajeitou para Lingard chutar na entrada da meia lua. A bola desviou na marcação, matando o goleiro, e voltou livre para o camisa nove só empurrar para o gol vazio.

De cabeça, Lukaku abriu o placar da partida, aos 26 minutos (Divulgação / Manchester United)

No início do segundo tempo, o Man United continuou pressionando, em busca do terceiro. Aos dez, Pogba fez lançamento para Valencia, na direita, que cruzou para Alexis Sanchez desviar, porém chegando sem força e sendo facilmente defendida pelo goleiro.

Tentando reagir, o time mandante adiantou sua formação. Na primeira chance no jogo, McNeil encontrou Wood na área, que tentou de cabeça, mas De Gea foi bem no lance e segurou. Na sequência, os visitantes foram ao ataque e Rashford sofreu pênalti de Lennon. Na cobrança, Pogba bateu e Hart fez a defesa.

Rashford foi expulso, com cartão vermelho direto, aos 26, após começar uma confusão com Bardsley. Com um homem a mais, os Clarets se animaram na partida. Em jogada pelo alto, Vokes cabeceou de frente para a meta de De Gea, mandando para fora.

Já nos últimos instantes de jogo, o United se segurou na defesa e conseguiu encaixar bons contra ataques, mantendo a bola no campo ofensivo, enfriando a pressão e assegurando a vitória.

O resultado garante o segundo triunfo dos Red Devils na competição, que chega a seis pontos e sobe para a décima posição. Os Clarets continuam com apenas um, e permanecem na penúltima colocação, ainda sem vencer no torneio.

No próximo sábado (15), o Manchester United volta a campo para enfrentar o Watford, no Vicarage Road, às 13h30 (Horário de Brasília). No dia seguinte, o Burnley visita o Wolverhampton, no Molineux Stadium, às 09h30.