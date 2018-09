Manchester City goleia Fulham e retoma segunda posição da Premier League

O Manchester City mostrou sua força na manhã desse sábado (15) e goleou o Fulham, por 3 a 0, no Etihad Stadium. A partida, válida pela quinta rodada da Premier League, contou com os gols de Leroy Sané, David Silva e Raheem Sterling.

Os Citizens não perdoaram nem a saída de bola e logo no primeiro minuto de jogo, Sané marcou. Os visitantes estavam desatentos e Fernandinho aproveitou do vacilo para roubar a bola e cruzar para o jovem atacante alemão, que só precisou empurrar pra rede.

Aceitando o domínio e a pressão do adversário, a estratégia dos Cottagers era marcar o gol no contra ataque. Mesmo assim, encontrou muitas dificuldades, já que o elenco comandado por Pep Guardiola voltava rapidamente para a defesa.

Bernardo Silva fez boa jogada individual pela direita e cruzou para a área. O lance chegou em Aguero, que tentou finalizar, mas foi bloqueado. Aproveitando a sobra, David Silva, bem posicionado, bateu forte e ampliou o placar.

Já nos últimos instantes da primeira etapa, os Lillywhites atacaram pela primeira vez. Vietto encontrou Schürrle que chutou forte, obrigando Ederson a fazer boa defesa. No contra ataque rápido, David Silva acionou Sané, que arriscou de longe e Bettinelli pegou com a perna.

Com o gol de hoje, David Silva marcou 50 vezes com a camisa do City (Divulgação / Man City)

O City voltou do intervalo com a mesma energia do primeiro tempo e com apenas alguns segundos de jogo, Sterling anotou o terceiro. Aguero recebeu lançamento de David Silva, foi para a linha de fundo e fez o passe para o inglês, livre de marcação, tocar para o gol vazio.

Logo após entrar em campo, Gabriel Jesus, que substituiu Aguero, tentou deixar o dele. O brasileiro aproveitou o cruzamento de Sané e deu um leve toque, desviando com perigo. O goleiro, com os pés, fez milagre a salvou os visitantes da goleada.

Os mandantes deixaram de pressionar, mas continuaram controlando as ações, passando apenas a administrar o resultado. Os adversários pouco estiveram com a bola, e quase não ameaçaram, ficando praticamente nulos no confronto.

O resultado deixa os Sky Blues na segunda posição, com 13 pontos, dois a menos que o líder, Liverpool. Já os Whites ficam com quatro, caindo para a 14ª posição e amargando a terceira derrota na competição.

O próximo compromisso do Manchester City será novamente em casa, na próxima quarta-feira (19), contra o Lyon, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O Fulham volta a campo no sábado (22), quando recebe o Watford, no Craven Cottage, pela sexta rodada do Campeonato Inglês.