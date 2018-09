Com amplo domínio, Manchester City goleia Cardiff na Premier League

O Manchester City não tomou conhecimento e atropelou o Cardiff neste sábado (22), no Cardiff City Stadium, pela sexta rodada da Premier League. O massacre começou o Agüero, Bernardo Silva, Gündogan e dois de Mahrez.

Com o resultado, os Citizens ocupam para para a segunda colocação, tendo 16 pontos. Já o time galês está na 19ª posição, com dois. No entanto, quem comemorou foi Kun Agüero. O argentino chegou ao seu 147 tento em 211 em aparições no Campeonato Inglês. A façanha lhe garantiu o 10º lugar da lista dos maiores goleadores do torneio.

Na persistente chuva no sul de Gales, o City quase não deixou os Bluebirds jogar. Com 80% da posse de bola, abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo. Gündogan tocou para Bernardo Silva, o português viu Agüero em boa posição e o camisa 10 finalizou no canto. 1 a 0.

Três minutos depois, em cobrança de escanteio Sane fez levantamento dentro da área, Bernardo Silva tentou desviar com a cabeça, mas encobriu o goleiro Etheridge e a bola foi parar no fundo das redes. 2 a 0.

Aos 43’, Gündogan tabelou com Sterling na entrada da área. O camisa 8 resolveu arriscar e mandou uma bomba no ângulo, indefensável para o goleiro. 3 a 0.

O segundo tempo continuou o mesmo: Manchester City comandava a partida. Aos 14’, Bernardo Silva fez lançamento na área, Sterling chutou no cantinho e Etheridge teve que esticar para evitar o quarto tento.

No entanto, aos 21 minutos Sterling enfiou para Gündogan. Pelo lado esquerdo, o alemão cruzou rasteiro e Mahrez empurrou para o fundo do gol. Nara reta final, Etheridge deu rebote a bola foi parar nos pés do argelino, que aproveita e novamente deixa o seu. 5 a 0.