Bologna aproveita falta de inspiração da Roma e vence primeira na Serie A

Em jogo válido pela quinta rodada da Serie A, a Roma visitou o Bologna neste domingo (23) e perdeu por um placar improvável de 2 a 0. Mattielo e Santander marcaram os gols da vitória do time rossoblú, que não havia marcado nenhum gols nas quatro primeiras rodadas do Italiano.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Os romanistas dominavam a partida e esbarravam na boa partida de seu ex-goleiro Skorupski. Mas, o problema maior da Roma foi seu atual goleiro. Aos 36 minutos em bola alçada na área, Olsen saiu, não conseguiu cortar o cruzamento e a bola sobrou para Mattiello, que cortou para dentro e chutou no canto esquerdo abrindo o placar para os mandantes.

No segundo tempo a Roma voltou em busca do empate. Porém, nesta busca, o time se expôs e em um belo contra ataque o Bologna ampliou com Santander. Após isto, mesmo com as alterações os romanistas não conseguiram fazer grande coisa para buscar o empate.

A pressão romanista era forte, mas o time de Eusebio Di Francesco, apesar das 17 finalizações, oito na direção do gol, demonstrou uma falta de eficiência incrível diante do gol. Além disto muitas vezes os 72% de posse romanista não se traduzia em chances criadas, acabava se tornando uma posse ineficaz diante de uma defesa bem montada do Bologna.

Com os resultados da rodada até aqui, a Roma esta em 12º lugar, com cinco pontos e o Bologna está em 18º, com quatro. O time giallorosso volta a campo na próxima quinta-feira (27) contra o Frosinone em jogo importante pré-clássico contra a Lazio. Já os rossoblú enfrentam a líder Juventus, na quarta-feira (26).