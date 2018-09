Com dois de Poulsen, RB Leipzig vence Hoffenheim fora de casa pela Bundesliga

O RB Leipzig venceu o Hoffenheim por 2 a 1, neste sábado (29), na Rhein-Neckar-Arena, pela 6ª rodada da Bundesliga. Poulsen marcou os dois gols para os visitantes e Kramaric descontou para os donos da casa.

Assim que a partida iniciou, a primeira oportunidade veio com os visitantes. Demme deu um passe em profundidade para Yussuf Poulsen, contudo, o dinamarquês estava em posição irregular.

A chance dos Alces veio aos 18 minutos. Kaderábek cruzou na área, Florian mandou uma bomba de primeira, Baumann foi buscar no canto esquerdo e espalmou.

Aos 29’, Demme fez cruzamento rasteiro para Poulsen. O jogador mandou de letra, a bola bateu na trave e Baumann segurou. Na reta final, Werner tocou para Sabitzer na pequena área, mas o jogador desperdiçou e mandou para fora.

O placar só foi inaugurado no segundo tempo. No lado direito, Werner se livrou da marcação, entrou na área e tocou para Poulsen. O atacante chutou, a bola bateu na marcação e foi para o fundo do gol. 1 a 0.

Aos 72’, Kampl alçou a bola para a grande área. Augustin não conseguiu chegar a tempo, mas Poulsen escorou de joelho, sem chances para Baumann. 2 a 0.

Nos acréscimos, Ilsanker derrubou Belfodil dentro da grande área. A arbitragem marcou pênalti. Kramaric cobrou: bola de um lado e goleiro do outro. 2 a 1.

Na próxima rodada, o Hoffenheim duela com o Eintracht Frankfurt no domingo (7), novamente na Rhein-Neckar-Arena, às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia, o RB Leipzig recebe o Nuremberg, às 13h30, na Red Bull Arena.