 Schalke 04 é derrotado pelo Werder Bremen em casa e segue na zona de rebaixamento 

Na tarde deste sábado (20), o Schalke 04 recebeu o Werder Bremen, na Veltins Arena, em jogo válido pela oitava rodada da Bundesliga. O embate terminou com uma vitória dos visitantes pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Maximilian Eggestein (43 e 66'). Com esse resultado, a equipe verde e branca assumiu a segunda colocação da Liga.

O jogo iniciou-se com pressão dos donos da casa. Aos 9 minutos, após passe de Schpof, Mendyl chutou, de esquerda, mas a bola parou no meio do gol. Aos 22 minutos, os visitantes começaram a ameaçar. Selassie carregou a bola e cruzou para Kainz que, de cabeça, cabeceou para o lado direito, e a bola passou longe da meta adversária.

Três minutos depois, mais Bremen no ataque. Klaassen protegeu a bola no meio, ajeitou-a para o pé direito, e chutou para o gol. A bola foi passou muito perto, e o holandês quase abriu o placar. Com 39 minutos, após falta, o meia Kainz foi advertido com um cartão amarelo.

Aos 42, depois de muita pressão, os visitantes conseguiram abrir o placar. Max Kruse passou para Eggestein, que chutou de fora da área no canto inferior esquerdo, sem chances para o goleiro Nubel. 1 a 0 Werder Bremen. Dois minutos depois, os donos da casa tentaram descontar, mas não obtiveram sucesso. Bentaleb cruzou para Burgstaller, mas o atacante colocou a pelota de cabeça para fora.

A segunda etapa começou com um ataque dos donos da casa. Com 57 minutos, Burgstaller chutou, de direita, mas a bola ficou no meio da meta. Aos 65, mais um gol do Bremen. Após assistência de Selassie, Eggestein chutou no canto esquerdo e ampliou o placar. 2 a 0 para os visitantes.

Com 73 minutos, mais Bremen no ataque. Sahin passou para Kruse, mas o alemão chutou, de fora da área, na direção da linha de fundo. 10 minutos depois, o Schalke tentava reagir. Depois de passe de McKennie, Uth chutou a bola para fora.

Aos 86 minutos, o time verde e branco chegou novamente. Selassie tocou para Mohwald, e o meia teve, o que seria um belo gol, evitado pelo goleiro Pavlenka. No apagar das luzes, um minuto depois, Di Santo cruzou para Uth, que cabeceou a redonda muito perto da meta adversária.

O Schalke 04 volta aos gramados no dia 24 de outubro, às 16h00, quando visita o Galatasaray, na Türk Telekom Arena, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Já o Werder Bremen recebe o Bayer Leverkusen, no dia 28 de outubro, às 14h00, no Weserstadion, em jogo válido pela nona rodada da Bundesliga.