Pochettino vibra com vitória e dedicação do Tottenham: "Foi um jogo fantástico"

Com gol de Lamela, o Tottenham garantiu a vitória no derby londrino, contra o West Ham, nesse sábado (20), no Estádio Olímpico de Londres. O resultado deixa os Spurs em quarto lugar na Premier League, com 21 pontos. Os Hammers tem sete, permanecendo na 15º posição e seguindo ameaçados pela zona de rebaixamento da competição.

O técnico Mauricio Pochettino, em entrevista coletiva, comemorou o resultado, destacando principalmente a vontade apresentada dos jogadores durante todo o confronto.

"Foi um jogo fantástico e competitivo. Sofremos um pouco, mas foi importante continuar lutando. Acho que nós merecíamos mais que 1 a 0 no primeiro tempo. Talvez não tenhamos jogado nosso melhor, mas lutamos para tentar vencer", disse.

Analisando uma possível briga pelo título, o treinador comentou que não se incomoda com o fato do elenco ser considerado mais fraco que os outros candidatos. Ele afirmou que o pensamento do time deve estar voltado para vencer uma partida de cada vez.

"Não é um problema se as pessoas não querem nos dar créditos. O mais importante é vencer os jogos e administrar as circunstâncias. Nós sofremos no fim, mas foi uma grande vitória", finalizou.

O próximo desafio do Totthenham será na próxima quarta-feira (24), contra o PSV, no Philips Stadion, pela fase de grupos da UEFA Champions League. O West Ham volta a campo no sábado (27), quando visita o Leicester, no King Power Stadium, em mais uma rodada do Campeonato Inglês.