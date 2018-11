Unai Emery celebra atuação Arsenal diante do Liverpool: "O progresso leva tempo"

No dia de seu aniversário, Unai Emery pôde ver um Arsenal aguerrido em campo no clássico contra o Liverpool. O resultado, mesmo não tendo sido favorável para que os Gunners conseguissem os três pontos no Emirates Stadium, acabou sendo bom graças às circunstâncias da partida e também à qualidade do adversário.

Assim Emery abriu sua coletiva de imprensa e analisou o empate de 1 a 1 contra a equipe do noroeste da Inglaterra. Para ele, o resultado foi positivo.

“Estou feliz com nosso desempenho. Eu acho que o saldo em 90 minutos é mais positivo pelo controle contra eles, mas é difícil não deixar que eles tivessem chances. [...] Você precisa de um pouco de sorte em alguns momentos e, quando estamos atacando, precisamos encontrar nosso objetivo. O resultado no final foi um bom resultado já que perdíamos por 1 a 0”, confessou.

Sobre ter jogado contra um adversário de alto nível, como é o Liverpool, o treinador espanhol expressou que o Arsenal teve a sua melhor atuação.

“Eu acho que o progresso leva muito tempo. Contra o Manchester City, o Chelsea e o Liverpool, todas estas equipes estiveram à nossa frente, jogando melhor. Mas acho que, destes três jogos, hoje foi a performance mais completa. Hoje foi um bom teste para nós, precisamos de mais, taticamente também. Os torcedores nos pressionaram por 90 minutos”, frisou.

Sobre o bom jogo feito pelo ponta nigeriano Iwobi, Unai mostrou-se feliz com mais uma apresentação do jovem jogador.

“Nós precisamos de todos os jogadores, Iwobi pode impactar muito no jogo. Hoje acho que ele é melhor do lado esquerdo. Sua qualidade e entrega são muito importantes, ele tem muita energia, mas pode melhorar ainda mais, pode ser melhor”, destacou.

Abordado sobre os jogos difíceis contra os maiores times da Premier League, Unai Emery mostrou respeito, mas admitiu que a equipe deve entrar com mais intensidade à campo.

“A Premier League é a primeira competição para nós. É muito importante quando você joga contra o City, Chelsea, Liverpool e, se você vencer, é melhor. Mas todos os outros jogos também são importantes. [...] Hoje foi um teste, assim como foi contra um time como o Chelsea. Talvez hoje nós estamos mais perto dessas equipes atualmente, mas precisamos dessa qualidade em todos os jogos", finalizou.