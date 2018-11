Com gol aos 52 do segundo tempo, Romagnoli decide outra vez e Milan vence Udinese

Em partida dramática, o Milan marcou aos 52 do segundo tempo, um minuto após ter outro gol anulado, e venceu a Udinese por 1 a 0, na Dacia Arena. Neste domingo (4), o zagueiro Romagnoli, que já havia marcado um gol nos acréscimos na última rodada contra a Sampdoria, foi o autor da vitória milanista na reta final da partida em Údine, em partida válida pela 11ª rodada da Serie A.

A partida foi equilibrada no primeiro tempo. Pussetto foi o jogador mais perigoso para a Udinese, enquanto Suso e Cutrone fizeram o goleiro mandante, Juan Musso, trabalhar. Ainda na primeira etapa, Castillejo entrou na vaga de Higuaín, que saiu machucado por conta de uma lesão nas costas.

Na segunda etapa, o Milan conseguiu ser superior, e teve boas chances para sair na frente. Castillejo teve boa chance para o Milan, mas Musso parecia que conseguiria salvar a Udinese de uma derrota em casa.

Toda a emoção da partida foi despejada nos acréscimos da segunda etapa. Já aos 50, o zagueiro Nuytinck foi expulso e deixou os mandantes com um a menos. No minuto seguinte, Romagnoli balançou as redes, mas o árbitro anulou o gol por impedimento. Aos 52, porém, após saída errada da Udinese, o Milan trocou passes na pequena área até Suso achar Romagnoli, que fuzilou Musso e garantiu mais uma vitória sofrida para o Diavolo.

Com 21 pontos, o Milan mantém sua posição na zona de Champions League, em quarto lugar. Na quinta-feira (8), às 18h, o time visita o Bétis, pela Europa League, enquanto recebe a líder Juventus no domingo (11), às 17h30, pela Serie A. No mesmo dia, a Udinese, que não vence a seis jogos, e está na 16ª colocação, com seis pontos, tem confronto direto contra o Empoli, fora de casa, às 12h.