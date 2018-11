Mané renova com Liverpool até 2023 e comemora: "Tomei a melhor decisão da minha carreira"

Na tarde desta quinta-feira (22), o Liverpool anunciou a renovação de contrato do ponta-esquerda Sadio Mané até o ano de 2023. Desde sua transferência para os Reds, em julho de 2016, o senegalês foi eleito como jogador do ano do clube pelos torcedores, e também pelos jogadores em sua temporada de estreia de 2016–17.

Também é de suma importância destacar a participação direta de Mané nos gols de sua equipe na última temporada. Foram 20 gols no total, sendo 10 na Champions League, competição na qual o Liverpool foi finalista e perdeu para o Real Madrid por 3x1.

Além de êxitos coletivos, o senegalês também acumulou conquistas individuais: terminou em segundo, perdendo para seu companheiro de equipe Salah o prêmio de Jogador Africano do Ano 2017 da CAF e, recentemente, seu nome figurou na lista de 30 jogadores candidatos ao prêmio Ballon d’Or de 2018. Fora isso, o jogador também está entre os cinco candidatos para o prêmio de Melhor Jogador Africano do Ano da BBC.

Nessa temporada, depois de ter levado o número 10 do Liverpool estampado em suas costas, o atacante de 26 anos já marcou sete vezes em 16 jogos. Dessa forma, sua passagem pela equipe da cidade dos Beatles, até o momento, conta 40 tentos anotados em 89 partidas disputadas.

Em entrevista concedida ao site do clube, o ponta falou sobre o quanto está feliz por poder permanecer no Liverpool por mais anos, e espera ajudá-los a conquistar títulos.

“Estou muito, muito feliz em estender meu contrato com o Liverpool. É um grande dia para mim e estou ansioso para ajudar o clube a alcançar nossos sonhos e, principalmente, ganhar troféus”, disse.

O jogador considera que tomou a melhor decisão possível ao ter assinado com o Liverpool, já que, segundo ele, este possui diversas características que o deixam confortável.

“Eu sempre disse que, quando soube que tinha uma chance de vir pra cá, não precisei pensar duas vezes. O clube certo no momento certo e com o treinador certo também. Eu vim pra cá e estou muito feliz. Para mim, tomei a melhor decisão da minha carreira.”